« Hold Up », le documentaire parle aussi  du paiement sans contact.

Depuis plusieurs jours, le documentaire « Hold Up– Retour sur un Chaos! » fait débat entre les plus sceptiques sur la crise du Corona Virus et les médias Main Stream qui argumentent qu’il s’agit d’un documentaire mensonger. Au-delà de cette partie sur la santé, le dossier traite une partie de la Tech et du sans-fil avec le paiement sans contact via NFC.

Ça bouge dans la sphère médiatique et sur la toile. En effet, il y a quelques jours, le documentaire Hold Up a fait l’effet d’une bombe concernant une possible manipulation et un rôle des états dans cette pandémie mondiale. Interlocuteurs manipulés, agence de presse associée, délation de certains médecins…

Que l’on soit pour ou contre, on vous laissera choisir en visionnant le documentaire accessible sur Facebook, mais aussi sur YouTube.

Hold Up, le NFC à un rôle important dans la vision de dématérialisation de l’argent.

En effet, outre la partie liée au Covid, après deux heures de reportage, le documentaire Hold Up parle de ce que certains nomment « The Great Reset ». Un gouvernement mondial qui voudrait dématérialiser l’argent actuel propre à tous les pays. L’idée de la crypto monnaie aurait pour objectif donc de dématérialiser l’argent.

Ainsi, si nous sommes déjà beaucoup à payer par carte bancaire, et certains par smartphone, le NFC pourrait aider à favoriser la dématérialisation.

En effet, selon les différents interlocuteurs, la Covid-19 accentue et incite les gens à payer non plus avec de l’argent, qui pourrait être contaminé, mais bien avec leur smartphone au travers d’une connexion NFC.

Ainsi, le Covid-19 fait la part belle au NFC et accentue l’usage du NFC auprès des citoyens. De fait, cela fait déjà aussi un moment que les différents gouvernements en période de Covid suggèrent aux personnes de payer par carte plutôt qu’en argent liquide. Un mécanisme qui pour David Pliquet, personne présente dans le documentaire, est en route et bien rodé.

Et celui déclare : « Le sans contact c’est un sujet Covid. Pas de contact avec les vecteurs qui vont porter le virus. Pas de contact avec le billet de banque qui a été en contact avec toutes les mains ».

Il parle aussi du Bluetooth et de l’application Stop-Covid et le fait que l’application fournit une multitude d’informations.

Alors, on vous laisse faire votre propre avis.

