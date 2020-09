Withings présente ScanWatch, une montre connectée « médicale ».

Withings vient de lever le voile sur une nouvelle montre connectée orientée santé, la ScanWatch, cette dernière est la première montre au monde qui détecte la fibrillation auriculaire et les perturbations respiratoires du sommeil.

Withings est une société française qui s’est spécialisée dans les objets connectés orientés vers notre santé. La marque possède un large éventail de produits tel que balances connectées, tensiomètres…

ScanWatch, elle fait plus que les autres !

Cette fois donc, Withings revient avec un nouvel objet connecté qui entre dans la famille des « Wearable ». Cette nouvelle montre connectée est selon l’entreprise, la montre santé la plus avancée au monde.

Et cela grâce à de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, on notera la détection de la fibrillation auriculaire. Celle-ci est la plus répandue des arythmies cardiaques. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la ScanWatch est en mesure de détecter les perturbations respiratoires du sommeil qui peuvent être un signe d’apnée du sommeil.

La marque nous informe :

Grâce à ce bijou de technologie, il est désormais possible de prévenir, depuis chez soi, des maladies largement répandues et encore sous diagnostiqués. Car, il faut savoir que 300 000 Français sont touchés par la fibrillation auriculaire. Fibrillation auriculaire est à l’origine de 1/3 des AVC en France. En outre, l’apnée du sommeil touche 1 milliard d’adultes dans le monde, 1,5 million en France.

Withings n’est pas peu fière de souligner que deux études menées avec l’hôpital Européen Georges Pompidou et le Centre de Cardiologie du Nord ont validé le fonctionnement de la montre. De même que l’Hipoxia Lab de l’Université de Californie à San Francisco.

En plus de détecter la fibrillation auriculaire et les perturbations respiratoires pendant la nuit, ScanWatch permet de surveiller le niveau de saturation en oxygène dans le sang à la demande et depuis le domicile via le capteur SpO2 intégré.

Prix et disponibilité.

ScanWatch est disponible à partir de 279,95€ pour le modèle 38mm et 299,95€ pour le modèle 42mm. Elle est disponible en deux tailles de cadrans : 38mm et 42 mm et deux coloris : blanc ou noir.