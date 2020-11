TREVI T-FIT 320 GPS, une montre connectée pour sportif.

La marque italienne annonce la sortie d’une nouvelle montre connectée dotée d’un GPS dans son catalogue produit. Cette nouvelle venue a pour référence TREVI T-FIT 320 GPS.

Avec le Covid-19, de plus en plus de personnes ont découvert le monde et la vie en télétravail. Ainsi, fini de passer de longues heures dans la voiture ou dans le métro ou dans les trains. Du coup, certains ont trouvé plus de temps pour reprendre un peu d’activité sportive.

L’occasion pour le corps de ne pas rester statique. TREVI conscient de cette situation a donc décidé d’étoffer son catalogue de montre connectée avec cette nouvelle TREVI T-FIT 320 GPS.

TREVI T-FIT 320 GPS, ce qu’il faut pour bien commencer.

Avec cette nouvelle montre connectée, la marque italienne propose une montre qui devrait séduire les néophytes et les sportifs débutant qui souhaitent s’équiper et avoir un aperçu de leur activité sans devoir dans un premier temps investir une grosse somme dans une montre connectée d’exception.

Alors tout d’abord, niveau design, cette montre au cadran rond et doté d’un corps en aluminium et ABS fera penser à une montre des plus standard. Elle est dotée d’un capteur GPS qui permettra d’avoir un aperçu sur la distance parcourue.

Parmi les autres fonctions, on notera la détection du rythme cardiaque, le calcul du nombre de pas, mais aussi les calories brûlées. La marque annonce même la possibilité de mesurer l’état du sommeil. Elle est résistante à l’eau et embarque le protocole IP68.

En outre, elle est associée à une application pour smartphone qui permettra d’avoir accès à toutes les informations. En outre, l’application est disponible aussi bien pour les utilisateurs iOS 8, Android OS 4.3 ou supérieur.

La connexion avec la montre se fait quant à elle au travers d’une connexion Bluetooth. Pour ce qui est de l’écran, on trouve ici un écran rond LCD Couleur tactile qui permettra d’accéder au toucher aux différentes fonctionnalités de la montre.