Test : Emporio Armani smartwatch 3.

Le marché de la montre connectée a le vent en poupe. Tous les fabricants se lancent dans le créneau, Samsung, Huawei et même depuis un certain temps la grande marque de couture Emporio Armani, ce qui veut bien dire que la montre connectée attire de plus en plus de monde et que les fabricant ne veulent pas laisser filer un certain type de publique.



Préambule.

Armani crois depuis pas mal de temps en la montre connectée. Nous sommes déjà à la cinquième génération, comme quoi le design peut être conjugué avec la technologie. en effet, la marque qui est davantage connue dnas le monde de la mode et du « Fashion » n’en apas oublié pour autant de proposer à ses fanshionista

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Diamètre: 44,5mm

épaisseur: 12mm

Bracelet: caoutchouc synthétique EDPM noir

Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

NFC: oui – Google Pay

GPS: oui

Wifi: oui

Bleutooth: oui – Smart activé / 4.1 Low Energy

Suivi du rythme cardiaque: oui

Notification: SMS / E-mail / Réseaux sociaux / Alertes d’applis / Différents fuseaux horaires / Réveil / Alertes de calendrier

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Montre Emporio Armani connected

Chargeur USB

Housse de rangement