AGM H6, le nouveau téléphone renforcé de la marque débarque.

AGM lance un nouveau smartphone robuste qui a pour référence « AGM H6 ». Ce nouveau venu chez le constructeur de smartphone a pour vocation de proposer un nouveau smartphone pour les gens qui ont besoin d’un téléphone robuste.

La marque a vu le jour en 2008 et s’est orientée directement dans le segment des téléphones et smartphones robustes au point qu’aujourd’hui la marque propose une petite dizaine de smartphones renforcés. Et la marque continue à grossir son catalogue avec ce nouveau venu.

AGM H6, un smartphone à toute épreuve ?

C’est en tout cas la volonté de la marque avec ce nouveau smartphone qui propose un écran d’une taille de 6.56 pouces pour un taux de rafraichissement de 90Hz. Le téléphone embarque 16 Go de mémoire vive et 256Go de mémoire. Le tout tourne sous Android 13. La batterie quant à elle est une batterie de 4900mAh.

Pour ce qui est du processeur, AGM a opté pour un processeur UNISOC Tiger T606 huit cœurs (2 x Cortex-A75 1.6GHz + 6 x Cortex-A55 1.6GHz) gravé en 12 nm et accompagné d’un processeur Mali-G57MP.

Une connectivité limitée à la 4G.

Pas de 5G sur ce modèle, l’utilisateur devra se contenter de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth et du NFC. Ce dernier servira notamment pour les paiements depuis le smartphone avec notamment Google Pay. À noter au passage que le téléphone est doté d’un emplacement double SIM et d’un lecteur de carte microSD capable de supporter jusqu’à 512 Go supplémentaire de mémoire.

Pour un téléphone renforcé, l’AGM H6 a voulu se faire le plus discret possible avec une épaisseur de 10.75 mm et un poids de 240 grammes. Il est également doté d’un bouton d’accès rapide configurable vers l’application de votre choix.

De la photo pour des prises de vue des travaux, du chantier ou autre.

Pour ce qui est de la photo, l’AGM H6 est doté d’un capteur arrière de 50 MP et d’un second capteur de 2MP (mode macro). Les deux capteurs sont accompagnés d’un flash LED. À l’avant, le téléphone est doté d’un capteur 8 MP pour prendre des selfie.

Prix et Disponibilité.

L’AGM H6 est proposé au prix de 251,95€.