Conférence de presse HUAWEI à l’IFA sur l’IA.

Cette semaine, le salon IFA de Berlin ouvrira ses portes pour une édition revisitée suite à la problématique du Covid-19. Huawei annonce d’ores et déjà sa présence et un Keynote qui sera orienté sur l’IA.

Le salon de Berlin sera ainsi le premier salon du High-tech à avoir lieu. Et ce, malgré la problématique du Covid-19. Un salon qui sera accessible sous certaines conditions et fermé au public. Exceptionnellement depuis plusieurs années, notre équipe ne fera pas le déplacement en Allemagne, et ce malgré une invitation des organisateurs.

Mais pas de soucis, on vous tiendra informé de toutes les annonces. Comme ce de Huawei !

Huawei Keynote orienté IA ?

C’est en tout cas ce qu’annonce le constructeur chinois qui nous donne rendez-vous le 03 septembre à 14h00. Ainsi, selon le teaser de présentation, la marque chinoise devrait parler de l’IA, mais aussi rassurer le marché européen.

Une phrase qui en dit long et qui a sans doute pour objectif de clarifier la problématique à laquelle la marque doit faire face suite aux restrictions durcies des Américains. En effet, faut-il vous le rappeler, l’état américain vient de durcir cet été ses restrictions envers Huawei. Ainsi, à partir du 15 septembre, plus aucune firme qui possède une technologie américaine ne pourra continuer à commercer avec Huawei.

Un coup dur notamment d’un point de vue matériel pour le constructeur chinois qui produit ses propres puces Kirin avec sa société HiSilicon qui intègre de la technologie américaine. Une décision pour laquelle les fabricants de puces Qualcomm et MediaTek ont introduit une demande spéciale pour pouvoir travailler avec Huawei.

D’autant que l’interdiction des services Google semble ne pas avoir fait autant de dégâts que l’on pensait. En outre, parce que le marché chinois et asiatique ne se sert pas vraiment des services du géant américain. Cependant, pour l’Europe, il en est tout autre. Alors les Européens vont-ils bouder Huawei ? Faut-il encore acheter un smartphone Huawei. Autant de points que Huawei, on suppose éclaircira lors du KeyNote.