Bon plan du dimanche : Avec 41% de remise, la Fitbit Versa Lite passe sous la barre des 100€ avec Amazon.

Vous avez lu notre test concernant la Fitbit Versa 2 Lite ? Et il vous a séduit ? Et bien si vous avez l’intention de vous mettre au sport, on vous a trouver la montre connectée qu’il vous faut. De fait, à l’occasion des soldes sur Amazon, la Fitbit Versa Lite en version Rose pour les filles (ou pour les mecs) passe sous la barre des 100€. Et ce grâce à une remise de 41%.

On vous propose :

Promo Fitbit Versa Lite - Montres Connectées Forme, Sport et Bien-être : Plus de 4 Jours d’autonomie, Étanche, Suivi Fréquence Cardiaque, Mulberry Fitbit versa suit vos activités quotidiennes et vous montre comment chaque instant de la journée vous rapproche de vos objectifs

Étanche jusqu'à 50 mètres, fitbit versa vous suit partout, de la piscine à la douche en passant par la plage

Mesurer vos calories brûlées, ajuster votre effort pendant le sport, observer l’évolution de votre fréquence cardiaque au repos et découvrir votre niveau de forme cardio dans l'app fitbit

Notifications appel, sms, calendrier et apps smartphone directement au poignet quand votre smartphone est à proximité, et répondez au poignet (exclusivement avec smartphones android)

Avec son boîtier ultraléger en aluminium anodisé et son écran tactile couleur haute résolution, fitbit versa est aussi élégante que confortable

Caractéristiques techniques :

