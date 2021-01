ASUS annonce le TUF Dash F15, la nouvelle arme pour Gamer !

TUF Dash F15, derrière ce code se cache la nouvelle bête de course d’Asus dans le monde des PC portables dédié au gaming. Un nouveau PC portable ultra fin et léger.

Comme la plupart des constructeurs et des marques dans le High-Tech, Asus a profité du CES 2021 pour présenter sa gamme de nouveautés. Ainsi, si vous avez suivi notre actualité ces derniers jours, vous avez pu d’ailleurs découvrir leurs derniers routeurs Wi-Fi : l’Asus ROG Rapture GT-AXE11000.

TUF Dash F15, un PC portable dédié aux gamers.

Cette fois, c’est dans le monde des PC portables qu’Asus revient en force. Et pas n’importe quel segment du PC portable, celui dédié au jeu vidéo.

Et ce nouveau PC portable pour gamer a de quoi séduire. Tout d’abord de par ses mensurations. En effet, le TUF Dash F15 se compose tout de même d’une dalle IPS Full HD de 15,6’’ (1920 x 1080), 240 Hz, 3 ms, 100% sRGB, Adaptive-Sync. Et pourtant il ne mesure que 19,9 mm d’épaisseur et pèse seulement 2 kg.

Au cœur du système Asus, annonce la présence des nouveaux processeurs Intel® Core™ i7-11375H de 11e génération qui sont en mesure d’atteindre jusqu’à 5 GHz. Pour ce qui est de la carte vidéo, le nouveau TUF Dash F15 peut être équipé nouveau processeur Intel® Core™ i7-11375H de 11e génération va jusqu’à 5 GHz.

Niveau vidéo, Asus souligne que ce nouveau modèle peut être équipé en GPU jusqu’au GeForce RTX 3070. Pour ce qui est de la mémoire, le pc portable accueille 16 Go de mémoire DDR4 3200MHz. Il est également possible de l’équiper jusqu’à 32 Go.

Pour le stockage, il est possible de venir de connecter deux SSD M.2.

Connectivité et connectique bien fournie pour le TUF Dash F15.

Avec l’arrivée de cette nouvelle génération de CPU Intel, le PC portable hérite de ce qui se fait de mieux en matière de Wi-Fi avec la norme Wi-Fi 6E. Il intègre également du Bluetooth 5.1.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve 1 port Thunderbolt 4, 3 ports USB 3.2 Type-A, un port HDMI, un port Ethernet Gigabit et une sortie jack audio 3.5mm.

Pour ce qui est de l’autonomie, Asus annonce une durée de 16 heures par pleine charge. La charge quant à elle se fait via un port USB-C.