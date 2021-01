Intel Core 11ème génération, les processeurs intègrent du Wi-Fi 6E.

Ca y est, les processeurs Intel Core 11ème génération ont été dévoilé par le géant américain fabricant de puces. Une nouvelle génération de puce déclinée en plusieurs versions et qui embarque du Wi-Fi 6E.

Lors de sa conférence de presse au CES 2021 il y a quelques jours, Intel a une fois de plus montré qu’elle restait à la pointe de la technologie avec l’introduction de plus de 50 processeurs.

Ce qui se traduira par plus de 500 nouveaux modèles d’ordinateurs portables et de bureau mis sur le marché en 2021.

Intel Core 11ème génération, l’évolution logique pour Intel.

Avec le lancement de sa 11e génération de plates-formes Intel® Core™ vPro® et Intel® Evo™ vPro®, Intel annonce des performances encore plus élevées et une sécurité matérielle la plus complète actuelle du marché.

Avec cette nouvelle génération, Intel entend bien en effet rester au top sur le marché des processeurs dédiés aux ordinateurs de bureau, mais aussi au PC portable, PC de gamer. Bref le leader du marché compte bien asseoir encore un peu plus sa dominance sur un secteur qu’elle a acquise depuis des années.

Ainsi, parmi toute les innovations comme la finesse des processeurs pour intégrer des ultrabooks de 16 mm d’épaisseur ou encore un turbo pouvant atteindre 5 gigahertz c’est la partie connectée de ces nouvelles puces qui nous intéressent.

En effet, voilà plus d’une décennie qu’Intel est venu intégrer le WiFi au cœur de nos PC portables. De fait, avant cela, il vous fallait vous muni d’une clé USB Wi-Fi pour pouvoir prétendre à votre PC portable de se connecter au WiFi.

Centrino fut certainement LA révolution dans le monde de l’informatique en matière de connectivité. Et surtout sur le segment des PC portables.

Wi-Fi 6E pour les nouveaux CPU Intel.

Cette nouvelle 11ème génération apporte elle aussi son évolution pour les PC portables et autre PC équipé des nouveaux Intel Core i3, i5, i7 et i9. De fait, Intel annonce que cette nouvelle génération de processeur intègre la dernière norme Wi-Fi, à savoir le Wi-Fi 6E.

Pour rappel, le Wi-Fi 6E permet d’exploiter la gamme de fréquences des 6GHz pour établir un réseau Wi-Fi. De cette manière il sera possible de désengorger les 2.4GHz et 5GHz. De nombreux constructeurs de routeurs ont d’ailleurs profité eux aussi du CES pour dévoiler leurs nouveaux routeurs Wi-Fi à base de Wi-Fi 6E.