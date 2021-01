NETGEAR WAX214 et WAX218, les nouveaux points d’accès WiFi Business.

La marque étoffe sa gamme professionnelle avec les NETGEAR WAX214 et WAX218, des nouveaux points d’accès sans fil WiFi 6 qui se fixe au plafond !

Alors, oui on connait Netgear pour ses produits grand public, ses produits Mesh, ses routeurs pour gamer. Mais la marque possède également un segment dédié au secteur professionnel. C’est dans cette gamme que viennent se positionner les tout nouveaux et fraichement sortit NETGEAR WAX214 et WAX218.

À relire : Test Netgear Satellite Orbi (RBS50Y) pour l’extérieur.

Dans le monde de l’entreprise, le Wi-Fi a su depuis quelques années trouver sa place dans les bureaux. En effet, le marché de l’informatique et l’usage de l’informatique changent. Désormais, les employés sont de plus en plus nomades, on le voit d’ailleurs avec le Covid-19. Dès lors, les PC de bureau ont laissé leur place au PC portable.

Des PC portables qui sont désormais tous équipés de Wi-Fi. Alors, certes, il est encore possible généralement de se connecter en filaire dans un bureau d’entreprise, mais le WiFi prend également toute son importance. Surtout lors de réunion.

C’est là qu’interviennent les points d’accès WiFi 6 NETGEAR WAX214 et WAX218.

De fait, ces deux nouveaux modèles que propose Netgear ont pour usage de venir se fixer aux murs ou au plafond tout en restant relativement discrets. Ces nouveaux venus sont en outre capables de générer et de gérer un total de 4 SSID distincts. De quoi permettre le saucissonnement des réseaux.

Des points d’accès Wi-Fi qui intègre la norme Wi-Fi 6 tout en restant compatible avec les normes antérieures. Pour ce qui est du NETGEAR WAX214, celui-ci propose une solution offrant un débit de 1800 Mbit/s ( 600 Mbit/s en 2,4 GHz et 1 200 Mbit/s en 5,0 GHz). Pour ce qui est du WAX218, celui-ci est un peu plus performant offrant 3600 Mbit/s (1200 Mbit/s en 2,4 GHz et 2 400 Mbit/s en 5,0 GHz).

Pour ce qui est de la connectique, le premier est équipé d’un port gigabit POE classique alors que le second est équipé d’un port Ethernet 2.5Gbit POE. Pour ce qui est du nombre de « clients » ou machines supportées, il est de 128 pour le WAX214 contre 256 pour le WAX218.

Sécurité classique et options bien fournies.

En effet, les deux modèles héritent d’une solution WPA / WPA2 / WPA3 ainsi que d’un filtrage d’adresse MAC. Enfin dernier détail, mais non des moindres, la portée du Wi-Fi de ces points d’accès WiFi Business.

Pour ce qui est du NETGEAR WAX214, le constructeur annonce une portée de 140M². Pour ce qui est du NETGEAR WAX218, la portée elle atteint 185m².