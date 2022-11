Dual Charge & Headset Stand pour PlayStation 5 par Snakebyte.

L’accessoiriste gaming snakebyte vient d’annoncer la sortie de son chargeur Dual Charge & Headset Stand pour PlayStation 5. Une solution pour tous les possesseurs d’une PlayStation 5.

La PlayStation 5, la dernière console de jeu de salon de Sony fait un carton. Dès sa sortie , la console s’est retrouvée en rupture de stock et vu la demande, certains n’ont pas hésité à revendre leur console à un prix de fou. L’accessoiriste gaming snakebyte qui propose des accessoires et périphériques pour console de jeu propose un nouveau chargeur « facile ».

Dual Charge & Headset Stand pour PlayStation 5, une double solution.

Alors, bien su, si vous êtes quelque peu anglophone ou du moins que vous comprenez un minimum la langue de Shakespeare vous aurez compris un minimum ce que propose ce chargeur. Ainsi, ce chargeur permet de charger à la fois la manette Dual Sense et le casque Audio. Le tout sur une seule et même solution de charge.

Effectivement, il vous suffira de déposer soit la manette de jeu sur la partie avant du socle et le casque sur la partie supérieure pour que le chargeur se mette à charger simultanément et votre manette de jeu et votre casque.

Une solution qui évitera ainsi au joueur de se retrouver en pleine partie avec soit le casque qui est à court de batteries soit la manette. Niveau design, Snakebyte reprend un design et des allures proches de la PlayStation 5 pour rester dans le même style.

Par ailleurs, l’accessoiriste gaming annonce un temps de charge rapide sans toutefois nous donner plus d’information. À noter que des LED compose un indicateur de charge.

Prix et Disponibilité.

Le Dual Charge & Headset Stand pour PlayStation 5 est vendu avec des câbles de 15 cm USB-A vers USB-C et 1 5cm USB-A vers Micro-USB et 1 mètre USB-A vers USB-C. Son prix public conseillé est de 19.99 €.