BLEUJOUR lance aujourd’hui une nouvelle édition de clavier CTRL.

La société Toulousaine BLEUJOUR qui propose des ordinateurs et des accessoires pour PC annonce la sortie d’une nouvelle édition de CTRL : un clavier « multi dispositif » USB et Bluetooth qui peut contrôler jusqu’à 4 appareils.

De nos jours, nous sommes de plus en plus à être équipés d’un PC portable. Cependant certains ont aussi opté pour un ordinateur de bureau tout-en-un. Ou encore une combinaison PC portable + Docking station.

Avec l’arrivée du port USB-C sur les ultrabook, il est désormais possible d’utiliser une sorte de switch universel qui se branche sur le port USB-C. il est alors facile de venir équiper votre bureau d’un grand écran (voir deux pour certains) et d’un clavier plus agréable et une souris de bureau de type Logitech MX Revolution ou Logitech MX Master

Alors, avoir un beau clavier sur son bureau peut séduire. C’est e que propose BLEUJOUR avec sa gamme de claviers sans fil CTRL.

CTRL, un clavier ultra mince, épuré et design.

CTRL est un clavier bi-mode, qui peut être utilisé en mode filaire USB ou en sans-fil en Bluetooth. Il est ainsi possible de connecter son clavier à l’ordinateur via le port USB, tout en ayant la possibilité de l’appairer aussi en BT à sa tablette ou smartphone.

Le clavier est compatible Windows®, Mac, Android™, iOS (iPhone et iPad), Linux ou Chrome. De plus, le clavier est muni d’une touche dédiée qui permettra à son utilisateur de passer d’un appareil à l’autre.

Le clavier ultra plat et en aluminium est équipé d’une batterie de 1600 mAh rechargeables Lithium-ion polymère. Une batterie que selon le constructeur offre une autonomie d’un an par plaine charge.

En outre, une version limitée « lumineuse » pour MAC est équipée d’un système de rétroéclairage modulable. Il sera ainsi possible d’activer ou désactiver très simplement la luminosité des touches. Par ailleurs, il permet aussi de régler l’intensité de la lumière à sa convenance.

Le clavier est disponible sur Amazon France.