Bonne nouvelle pour tous ceux qui apprécie la marque et qui sont en quête d’un nouveau PC portable. De fait, la marque annonce la sortie d’une nouvelle série de PC portables ASUS VivoBook qui s’inspire du street art.

ASUS a lancé sa nouvelle campagne marketing baptisée #WowTheWorld pour promouvoir sa nouvelle gamme de PC portables VivoBook. Une nouvelle gamme qui selon le constructeur se veut plus jeune, plus dynamique. Bref vous l’avez compris des ordinateurs portables qui visent avant tout un public jeune qui a besoin d’un ordinateur pour l’école, l’unif ou pour leur quotidien.

ASUS VivoBook, design issu du street art.

Pour séduire la « génération Z » comme on la nomme, Asus a décidé de s’orienté vers des concepts nouveaux. Notamment, avec des coloris uniques et issu du street art. Des ordinateurs portables qui seront proposés soit avec un châssis métallique. Ce sera le cas pour les VivoBook S14 (S433) et S15 (S533). Soit, avec un châssis en plastique pour les VivoBook S14 (S413) et S15 (S513).

Pour le design OK, mais qui de la configuration de ces PC portables ASUS VivoBook ?

Alors, pour le coup, Tous les modèles intègrent un processeur Intel® Core™ jusqu’à la version i7. Certains modèles sont même proposés intègreront avec une carte graphique NVIDIA®.

Et cela, pour permettre à ceux qui ont besoin de plus de puissance de calcul graphique. Par ailleurs, les modèles de 14’’ peuvent intégrer l’option NumPad. Pour rappel, cette option offre la possibilité de voir s’afficher sur le touchpad un pavé numérique. La mémoire pourra aussi être extensible et au choix.

Le clavier quant à lui se compose de touches carrées plates espacées pour une meilleure frappe. A noter que niveaux connectique, les ASUS VivoBook sont équipés de plusieurs ports USB 3.0 ainsi que d’un port USB-C. En outre, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth sont également présents sur ces nouveaux modèles.

Les VivoBook S14 (S433) et S15 (S533) seront disponibles au cours du mois de juin 2020 à partir de 699 € TTC prix public conseillé chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’e-shop d’Asus.

Les VivoBook S14 (S413) et S15 (S513) seront disponibles au cours du mois de juin 2020 à partir de 499 € TTC prix public conseillé chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’e-shop d’Asus.