Lenovo présente le ThinkPad™ X1 Titanium Yoga.

Lenovo étoffe encore un peu plus sa gamme Yoga avec le ThinkPad™ X1 Titanium Yoga. Avec cette nouvelle version, la marque annonce proposer le ThinkPad le plus fin jamais commercialisé. Mais jusqu’où iront-ils.

Lenovo et sa gamme Yoga sont devenus une référence dans le segment des ultraportables compacts et la marque le prouve une fois de plus en cette nouvelle année 2021 en dévoilant une nouvelle version de son Lenovo ThinkPad™ X1 Titanium Yoga.

Un ultrabook, ultra compact, ultra léger…ultra tout quoi ?

Une fois de plus, on a affaire ici à une machine ultra légère qui servira avant tout au plus nomade d’entre vous. Ainsi, pour ce nouveau ThinkPad™ X1 Titanium Yoga, la marque a choisi le titane. Et ce pour le rendre à la fois robuste et léger.

Pour ce qui est de ses mensurations, on est ici avec un ultraportable d’une épaisseur d’environ 11 mm. Par ailleurs, il est doté d’un écran de 13,5 pouces à faible consommation d’énergie avec un rapport 3:2.

Le PC portable dispose également d’un support Dolby Vision® HDR et d’un système son Dolby Atmos®. À l’intérieur du PC portable, on retrouve un processeur Intel Core de 11ème génération avec une puce graphique Intel Iris Xe.

Qui dit nomade dit forcément connecter partout. Et pour cela, Lenovo a intégré dans ce ce nouveau ThinkPad™ X1 Titanium Yoga un module 5G compatible 4G-LTE. De quoi pouvoir se connecter depuis un opérateur mobile à internet.

Une fois à la maison, en entreprise ou dans tout autre endroit, il sera possible de se connecter au Wi-Fi grâce à un module Wi-Fi supportant WiFi 6.

Pour la partie audio, la marque nous confie :

« La nouvelle gamme X1 prend en charge Dolby Vision sur certains écrans pour des images plus réalistes et une incroyable fidélité des couleurs ainsi que le système de haut-parleurs Dolby Atmos, qui permet des expériences audio spectaculaires. Le X12 prend également en charge Dolby Vision avec le système de haut-parleurs Dolby Audio ™ pour un son cristallin ».

Prix et disponibilité.

Le ThinkPad X1 Titanium Yoga sera disponible à partir de février 2021 à partir de 2149€.