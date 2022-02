HP EliteOne 800 G9 AiO, votre nouveau PC de bureau tout-en-un !

HP a dévoilé son tout nouveau EliteOne 800 G9 AiO, un ordinateur qui se positionne dans la catégorie des tout-en-un. Ou si vous préférez, comprenez que tout tient dans l’écran !

HP a profité en ce début d’année du CES de Las Vegas pour mettre à jour sa gamme d‘ordinateurs et pour en proposer de nouveau. Nous nous sommes arrêtés sur le HP EliteOne 800 G9 AiO, une solution tout-en-un comme certains aime en avoir pour réduire l’encombrement du bureau.

HP EliteOne 800 G9 AiO, un ordinateur dépourvu de fil !

Effectivement, à part un seul câble d’alimentation, aucun autre câble ne dépasse pour cet ordinateur tout-en-un. De plus, détail intéressant, son socle propose une solution de charge sans fil. Pratique pour y déposer smartphone ou tout autre appareil doté de la technologie qi ou si vous préférez de charge par induction.

L’ordinateur est fourni avec un clavier et une souris bien évidemment sans fil lui aussi. Bref vous l’aurez compris, le maitre mot de cet ordinateur est de fournir un bureau propre et épuré.

Un peu de caractéristiques techniques.

Alors, qui dit nouveau modèle 2022 dit forcément composant de dernières générations. Ainsi, c’est donc sans grande surprise que ce HP EliteOne 800 G9 AiO est propulsé par un processeur Intel de 12e génération. Un processeur qui pourra aller jusqu’au Intel i7 ou i9. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, le consommateur pourra grimper jusqu’à 4 Go de mémoire vive. Pour le stockage, HP propose un SSD PCIe Gen 4 jusqu’à 2 To pour les plus gourmands. Pour la partie graphique, là aussi le choix est laissé au consommateur, mais par défaut, HP propose une NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dédié.

De la connectivité sans fil dans tous les sens.

Comme on vous le signalait au début de l’article, le socle de l’écran/ordinateur HP EliteOne 800 G9 AiO est équipé de la technologie QI pour permettre la charge d’un périphérique ou un smartphone. Le Wi-Fi est également présent et dans sa déclinaison la plus performante à savoir du Wi-Fi 6E. De même le Bluetooth 5.2 est présent. C’est lui qui permettra d’ailleurs de connecter clavier, souris, casque audio à l’ordinateur.

Enfin, terminons quand même par une des « fonctions » principales, l’écran de ce tout-en-un. Celui-ci est disponible en 2 tailles ; une version 23 pouces ou une version 27 pouces. Dans les deux cas, vous aurez droit à une dalle FULL HD 1080p.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est du prix du HP EliteOne 800 G9 AiO, cela dépendra de la configuration que vous choisirez et les différences de prix peuvent être conséquentes. Rendez-vous dès lors sur le site de la marque pour ce sujet. Pour ce qui est de sa disponibilité, HP annonce une arrivée du modèle pour mai 2022.