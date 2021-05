La 5G bon pour l’emploi et le climat selon Orange.

Orange a commandé une étude sur les « biens faits » que pourraient avoir le développement de la 5G. Une étude pour laquelle Orange a reçu le bilan et nous donne quelques informations.

La 5G a fait polémique auprès des « ondes sceptiques ». D’autres annonçaient même qu’elle favorisait la propagation du Covid-19. Pourtant, la 5G est bien la technologie vers laquelle tous les télécoms se tournent pour développer les réseaux data de demain. Orange a introduit une demande d’enquête et d’analyse ce que la 5G pourrait apporter de bien.

1,03 million d’emplois compatibles 5G en 2030 sur cinq marchés européens.

Ainsi, l’opérateur par le biais de son CTIO, Michael Trabbia, lors d’une interview accordée au Mobile World Live (MWL) a dévoilé quelques informations sur cette étude.

Tout d’abord, en termes d’emploi, la 5G apporterait 1,03 million d’emplois compatibles 5G en 2030 en Europe. Notamment dans des pays comme la France, l’Espagne, la Pologne, la Belgique et la Roumanie. Un chiffre qui représente 1,3 pour cent de tous les emplois dans ces pays.

« La majorité des ventes rendues possibles par la 5G sont attendues dans l’industrie (101 milliards d’euros), le commerce de gros et de détail (48 milliards d’euros) et l’information et la communication (37 milliards d’euros) » confirme Michael Trabbia.

La 5G bon pour le climat ?

La technologie 5G devrait permettre d’éviter 33 millions de tonnes (2,4% du total) d’émissions de dioxyde de carbone en 2030 dans les cinq pays.

Une économie qui passe en fait par l’optimisation de la consommation d’énergie – dans des secteurs tels que la fabrication, la construction, le transport et les processus industriels. En outre, en Belgique, Orange et Proximus, l’opérateur national historique ont décidé de travailler ensemble pour le déploiement et l’utilisation des antennes 5G. Bref, moins d’antennes présentes sur le territoire et aussi moins de déploiement pour les installer.

En outre, selon l’opérateur, la 5G va davantage permettre le télétravail et donc cela réduira aussi la pollution en matière de déplacements maison bureau.