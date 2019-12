Les bornes Wi-Fi d’InLink reprise par BT.

Après la faillite en Angleterre de la société InLink, qui avait installé pas moins de 500 bornes destinées à fournir du Wi-Fi gratuit au public. C’est BT finalement qui reprend les avoir de l’entreprise et notamment ses bornes Hotspots.

L‘entreprise InLink avait tenté l’expérience d’installer un peu partout en Angleterre des bornes Wi-Fi qui proposait à tout un chacun de se connecter sur le réseau Wi-Fi de l’entreprise. L’entreprise proposait également au public la possibilité de recharger son smartphone via un port USB.

Mais la borne ne s’arrêtait pas là !

Bornes Wi-Fi interactives.

En effet, la borne était dotée d’un grand écran tactile qui pouvait servir à la fois d’espace publicitaire et de centre d’intérêt. Ainsi, il était par exemple possible d’accéder à un plan de la ville ou de passer des appels téléphoniques.

La borne proposait également un bouton pour appeler les secours. Désormais, les bornes d’accès ont pour SSID, « InLinkUK from BT Free Wifi ». L’opérateur qui reprend donc sous son aile toutes les bornes travaillera aussi avec un spécialiste du marketing et de la publicité pour générer et négocier les espaces pub présent sur les écrans des bornes.