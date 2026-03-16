TENWAYS CGO009 Classic : un vélo électrique urbain connecté pensé pour la mobilité moderne

Le TENWAYS CGO009 Classic marque une nouvelle étape dans l’évolution du vélo électrique urbain du constructeur néerlandais. Cette version revisite l’un des modèles les plus populaires de la marque avec davantage de connectivité et une approche orientée sécurité. Entre assistance électrique fluide, design inspiré des vélos hollandais et module connecté intégré, ce vélo électrique vise les déplacements urbains quotidiens.

TENWAYS poursuit ainsi l’élargissement de sa gamme de vélos électriques urbains. La marque, spécialisée dans la mobilité douce, étoffe progressivement son catalogue avec des modèles orientés simplicité d’usage et entretien réduit. Avec le TENWAYS CGO009 Classic, le fabricant met l’accent sur la connectivité et la sécurité pour accompagner l’essor du vélo électrique en ville.

TENWAYS CGO009 Classic, Un vélo électrique connecté grâce au Smart Connect Module

Le TENWAYS CGO009 Classic intègre directement un Smart Connect Module logé dans le tube supérieur du cadre. Ce module centralise plusieurs fonctions de connectivité accessibles via l’application TENWAYS.

Les utilisateurs peuvent notamment accéder au suivi GPS du vélo en temps réel. En cas de mouvement suspect, le système envoie des alertes directement sur le smartphone. Des notifications de zones de surveillance peuvent également être activées afin d’être averti si le vélo quitte un périmètre défini.

A relire : Test : TENWAYS CGO600 Pro, un velo electrique de ville au design qui en jette et qui en plus est connecté. Avec son TENWAYS CGO600 Pro, la marque Tenways qui a fait du vélo électrique sa spécialité entend proposer bien plus qu’une simple alternative au vélo électrique de ville classique de chez certains…

Autre fonction notable : le déverrouillage sans contact. Le vélo peut être déverrouillé automatiquement via Bluetooth ou NFC lorsqu’un appareil appairé est détecté à proximité. Ce système vise à simplifier l’utilisation quotidienne du vélo.

Le module embarque également une sonnette électronique qui gère plusieurs signaux sonores, notamment ceux liés à la mise sous tension ou à l’arrêt du vélo.

Les fonctionnalités connectées sont incluses gratuitement pendant un an. Passé ce délai, l’accès aux services connectés nécessite un abonnement Smart Connect.

Un design inspiré des vélos néerlandais

Le TENWAYS CGO009 Classic adopte une géométrie inspirée des vélos urbains hollandais, conçus pour le confort et la stabilité en circulation urbaine.

Le cadre utilise une structure en parallélogramme qui donne au vélo une silhouette distinctive. Les haubans fins contrastent avec des tubes principaux plus robustes, ce qui crée un équilibre visuel entre solidité et légèreté.

TENWAYS mise également sur un design minimaliste. Le câblage est entièrement intégré au cadre afin d’épurer la ligne du vélo. Le protège-chaîne semi-fermé contribue à protéger la transmission tout en conservant une esthétique discrète.

Le cockpit intégré renforce cette approche minimaliste avec un guidon et une interface simplifiée.

Un système d’éclairage intégré conforme aux normes européennes

Le vélo est équipé du TENWAYS Aesthetic Lighting System, un système d’éclairage directement intégré au cadre.

À l’avant, un feu fixé au guidon propose un angle vertical réglable afin d’adapter l’éclairage aux conditions de circulation. À l’arrière, le feu est intégré dans la tige de selle pour une meilleure visibilité.

Un éclairage diurne automatique s’active dès l’allumage du vélo afin d’améliorer la visibilité du cycliste. L’ensemble du système respecte la réglementation allemande StVZO, reconnue pour ses exigences en matière de sécurité.

Une assistance électrique fluide pour la circulation urbaine

Le TENWAYS CGO009 Classic est conçu pour offrir une assistance naturelle lors des trajets urbains. Le vélo embarque un moteur arrière TENWAYS C9 délivrant un couple de 45 Nm.

Ce moteur est associé à un capteur de couple qui adapte l’assistance à l’effort du cycliste. Le résultat se traduit par une assistance progressive et silencieuse.

Trois niveaux d’assistance sont disponibles afin de s’adapter aux différents profils de trajets urbains, qu’il s’agisse de déplacements quotidiens ou de trajets plus longs.

Un bouton Boost placé sur la commande gauche du guidon permet d’obtenir une assistance supplémentaire pour les accélérations ou les montées modérées.

Une transmission par courroie pensée pour réduire l’entretien

Le TENWAYS CGO009 Classic utilise une transmission Gates Carbon Belt Drive. Contrairement à une chaîne classique, cette courroie en carbone nécessite très peu d’entretien.

Elle présente également plusieurs avantages pour un usage urbain :

fonctionnement silencieux

absence de lubrification

durée de vie prolongée

moins de risques de salissure

Le vélo adopte une transmission à vitesse unique, ce qui simplifie l’utilisation et limite les opérations de maintenance.

Batterie intégrée et autonomie adaptée aux trajets quotidiens

Le TENWAYS CGO009 Classic embarque une batterie lithium-ion de 374 Wh intégrée dans le cadre. Celle-ci peut être retirée grâce à un système d’ouverture latéral afin de faciliter la recharge à domicile ou au bureau.

Selon le constructeur, l’autonomie peut atteindre 85 km, ce qui correspond aux besoins de nombreux trajets urbains et périurbains.

L’intégration de la batterie dans le cadre contribue également à maintenir un design épuré tout en préservant l’équilibre du vélo.

Un vélo électrique urbain proposé à 2 199 euros

Le TENWAYS CGO009 Classic est proposé au prix de 2 199 euros. Il est disponible en trois coloris :

Sage Green

Ice Blue

Midnight Black

Le vélo pèse 21 kg sans accessoires et environ 23 kg avec les équipements complets.

Pour accompagner son lancement, TENWAYS propose une offre Early Bird incluant un antivol chaîne offert pour les 100 premières commandes.

Le vélo est disponible sur le site officiel de TENWAYS ainsi que chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Ce qu’il faut retenir

Le TENWAYS CGO009 Classic est un vélo électrique urbain qui met l’accent sur la connectivité et la simplicité d’utilisation. Il combine un module connecté avec GPS, une assistance électrique naturelle et une transmission par courroie nécessitant peu d’entretien.

Avec une autonomie annoncée jusqu’à 85 km et un prix de 2 199 euros, ce modèle s’adresse aux cyclistes urbains recherchant un vélo électrique connecté et facile à utiliser au quotidien.

Positionnement sur le marché

Le TENWAYS CGO009 Classic se positionne sur le segment des vélos électriques urbains connectés. Ce marché connaît une forte croissance en Europe avec la montée en puissance de la mobilité douce dans les centres urbains.

Le modèle se situe dans une tranche tarifaire intermédiaire face à des concurrents comme Cowboy, VanMoof ou encore certaines références urbaines de Decathlon.

Avec sa transmission par courroie, sa connectivité intégrée et son design minimaliste, TENWAYS vise principalement les utilisateurs urbains recherchant un vélo électrique simple, connecté et nécessitant peu d’entretien.

FAQ : TENWAYS CGO009 Classic

Quelle est l’autonomie du TENWAYS CGO009 Classic ?

Le vélo peut atteindre jusqu’à 85 km d’autonomie selon les conditions d’utilisation et le niveau d’assistance.

Quelle batterie équipe le TENWAYS CGO009 Classic ?

Le modèle utilise une batterie lithium-ion de 374 Wh, intégrée au cadre et amovible.

Quel moteur équipe ce vélo électrique ?

Le vélo embarque un moteur arrière TENWAYS C9 de 250 W délivrant un couple de 45 Nm.

Le TENWAYS CGO009 Classic est-il connecté ?

Oui. Il intègre un Smart Connect Module avec GPS, détection de mouvement et déverrouillage Bluetooth ou NFC.

Quel est le prix du TENWAYS CGO009 Classic ?

Le vélo est proposé à 2 199 euros.

Récapitulatif technique

moteur : TENWAYS C9 (250 W, 45 Nm)

batterie : 374,4 Wh (36 V, 10,4 Ah)

autonomie : jusqu’à 85 km

transmission : courroie carbone Gates Carbon Belt Drive

freins : freins à disque hydrauliques

pneus : 55 mm anti-crevaison

poids : 21 kg sans accessoires

connectivité : Smart Connect Module avec GPS

éclairage : système intégré conforme StVZO

prix : 2 199 €

En résumé

Le TENWAYS CGO009 Classic est un vélo électrique urbain connecté qui combine assistance fluide, transmission par courroie et fonctionnalités intelligentes. Son module GPS intégré et son déverrouillage sans contact visent à simplifier l’usage quotidien. Avec une autonomie annoncée jusqu’à 85 km et un prix de 2 199 euros, il s’inscrit dans la catégorie des vélos électriques urbains connectés.

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