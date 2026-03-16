Poco F8 Series : Dimensity 8500-Ultra, batterie jusqu’à 8500 mAh et recharge 100 W, ce que l’on sait avant le lancement

La Poco F8 Series doit être présentée officiellement dans les prochaines heures. Pourtant, plusieurs informations techniques ont déjà émergé autour de cette nouvelle génération de smartphones. Processeur inédit, batterie de très grande capacité et recharge rapide font partie des éléments les plus marquants.

Avec cette série, Poco semble vouloir accentuer son positionnement autour des performances et de l’autonomie. Les premières données évoquent notamment une première mondiale autour du nouveau processeur Dimensity 8500-Ultra, ainsi qu’une batterie particulièrement généreuse pouvant atteindre 8500 mAh selon les modèles.

Poco, marque issue de l’écosystème Xiaomi, s’est progressivement imposée dans le secteur des smartphones performants à prix compétitif. Le constructeur poursuit cette stratégie avec une gamme qui s’élargit régulièrement, cherchant à proposer des appareils puissants destinés aussi bien au gaming qu’à un usage intensif.

Un design qui conserve l’identité Poco

La Poco F8 Series devrait conserver les éléments visuels caractéristiques des modèles précédents. Les teasers diffusés par la marque laissent entrevoir un bloc photo arrière imposant, un choix esthétique devenu une signature visuelle chez Poco.

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Le smartphone adopterait également un écran plat avec des bordures relativement fines. Cette configuration est souvent privilégiée pour améliorer la prise en main tout en conservant une surface d’affichage importante.

Plusieurs finitions devraient être proposées, comme c’est souvent le cas chez Poco, afin de différencier les modèles au sein de la gamme.

Première mondiale pour le Dimensity 8500-Ultra

L’un des points les plus marquants de la Poco F8 Series concerne son processeur. La marque évoque une première mondiale pour le Dimensity 8500-Ultra, une nouvelle puce développée par MediaTek.

Ce type de processeur est généralement conçu pour offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Les améliorations pourraient concerner :

les performances en jeu

le multitâche intensif

l’intelligence artificielle embarquée

la gestion énergétique.

Associée à une quantité de mémoire vive importante, cette puce pourrait permettre à la Poco F8 Series de se positionner comme un smartphone performant dans son segment.

Un écran AMOLED 1,5K de 6,59 pouces

L’affichage constitue également un élément central de la Poco F8 Series. Les informations disponibles évoquent un écran AMOLED ultra-lumineux de 6,59 pouces.

La dalle proposerait :

une définition 1,5K

un taux de rafraîchissement de 120 Hz

une luminosité élevée pour une meilleure lisibilité.

Ce type d’écran vise notamment à améliorer l’expérience dans les jeux mobiles et la consommation de contenus vidéo. La fluidité offerte par le 120 Hz reste aujourd’hui un standard pour les smartphones orientés performance.

Batterie : jusqu’à 8500 mAh pour une autonomie étendue

L’autonomie pourrait devenir l’un des arguments majeurs de la Poco F8 Series. Les données évoquent la présence d’une batterie longue autonomie pouvant atteindre 8500 mAh sur certains modèles.

Une telle capacité reste relativement rare sur le marché des smartphones. Elle permettrait :

une utilisation prolongée sur plusieurs jours

de longues sessions de jeu

une meilleure gestion de l’autonomie en mobilité.

Certains modèles pourraient également proposer une batterie de 6500 mAh, toujours orientée vers une autonomie prolongée.

Recharge HyperCharge 100 W

La Poco F8 Series devrait également intégrer la technologie HyperCharge 100 W.

Ce système de recharge rapide vise à réduire le temps de charge malgré la présence d’une batterie de grande capacité. Avec ce type de technologie, il devient possible de récupérer une grande partie de la batterie en quelques dizaines de minutes.

La combinaison entre une batterie de 6500 mAh et une recharge 100 W HyperCharge pourrait ainsi offrir un équilibre intéressant entre autonomie et rapidité de recharge.

HyperOS et technologies connectées

Comme la plupart des smartphones récents de l’écosystème Xiaomi, la Poco F8 Series devrait être livrée avec Android accompagné de l’interface HyperOS.

Cette interface met généralement l’accent sur plusieurs aspects :

optimisation des performances

meilleure gestion énergétique

fonctions d’intelligence artificielle

connectivité avec l’écosystème Xiaomi.

Les smartphones pourraient également intégrer des technologies modernes comme le Wi-Fi de dernière génération, un Bluetooth amélioré et des optimisations logicielles dédiées au gaming.

Ce qu’il faut retenir

La Poco F8 Series devrait introduire plusieurs évolutions notables dans la gamme du constructeur. Les informations disponibles évoquent notamment une première mondiale pour le Dimensity 8500-Ultra, un écran AMOLED 1,5K de 6,59 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’autonomie pourrait constituer un autre point clé avec des batteries pouvant atteindre 8500 mAh, accompagnées d’une recharge rapide HyperCharge 100 W. Ces éléments suggèrent une génération orientée performance et endurance.

Positionnement sur le marché

La Poco F8 Series devrait se positionner dans la catégorie des smartphones performants de milieu à haut de gamme.

Elle pourrait ainsi rivaliser avec plusieurs appareils du marché :

certains modèles Samsung Galaxy FE

les OnePlus Nord les plus performants

les smartphones Redmi haut de gamme.

Le public cible reste similaire à celui des générations précédentes : utilisateurs à la recherche d’un smartphone puissant pour le gaming, le multimédia et le multitâche, tout en conservant un prix inférieur à celui des flagships premium.

FAQ : Poco F8 Series

Quelle est la batterie de la Poco F8 Series ?

La Poco F8 Series pourrait intégrer une batterie allant jusqu’à 8500 mAh selon les versions, avec certains modèles autour de 6500 mAh.

Quelle recharge propose la Poco F8 Series ?

Les smartphones devraient intégrer la technologie HyperCharge 100 W, permettant une recharge très rapide malgré une batterie de grande capacité.

Quel processeur pour la Poco F8 Series ?

La série devrait inaugurer le Dimensity 8500-Ultra, un nouveau processeur MediaTek annoncé comme une première mondiale.

Quel écran pour la Poco F8 Series ?

La Poco F8 Series devrait proposer un écran AMOLED de 6,59 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quand sort la Poco F8 Series ?

La présentation officielle de la Poco F8 Series est attendue très prochainement, avec un lancement annoncé dans les heures à venir.

Récapitulatif technique

processeur Dimensity 8500-Ultra

écran AMOLED 6,59 pouces

définition 1,5K

taux de rafraîchissement 120 Hz

batterie 6500 mAh ou jusqu’à 8500 mAh

recharge rapide HyperCharge 100 W

système Android avec HyperOS.

En résumé

La Poco F8 Series s’annonce comme une génération axée sur la performance et l’autonomie. Entre le Dimensity 8500-Ultra, un écran AMOLED 120 Hz et une batterie pouvant atteindre 8500 mAh, Poco semble vouloir renforcer sa position sur le segment des smartphones puissants à prix compétitif.

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