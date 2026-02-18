TENWAYS CGO Compact : le mini vélo électrique urbain agile et modulaire

La mobilité urbaine évolue rapidement et les vélos électriques compacts s’imposent comme une alternative crédible aux transports traditionnels. Avec le CGO Compact, TENWAYS propose un mini e-bike pensé pour les trajets quotidiens, combinant format réduit, autonomie confortable et solutions pratiques adaptées à la ville moderne.

Marque spécialisée dans le vélo électrique, TENWAYS étoffe aujourd’hui sa gamme CGO avec un modèle inédit. Le constructeur mise sur une approche fonctionnelle, centrée sur l’usage urbain, tout en conservant une identité technique cohérente et une conception orientée vers la durabilité.

TENWAYS CGO Compact, Un vélo électrique compact pensé pour la ville

Avec son cadre en aluminium 6061 et ses roues de 20 pouces, le TENWAYS CGO Compact adopte un format réduit conçu pour circuler facilement en environnement dense. Ce gabarit facilite le rangement dans un appartement, un ascenseur ou le coffre d’une voiture, sans sacrifier la stabilité.

Le cadre à enjambement bas favorise l’accessibilité pour différents profils d’utilisateurs. La potence réglable permet d’adapter la position de conduite, renforçant le confort sur les trajets domicile-travail comme sur les déplacements utilitaires.

Grâce à ses pneus CST anti-crevaison développés pour ce modèle, la maniabilité reste précise, même à faible vitesse. Le vélo conserve ainsi un comportement équilibré, essentiel en circulation urbaine.

Moteur TENWAYS C9 et batterie 504 Wh : une assistance maîtrisée

Le CGO Compact embarque un moteur moyeu arrière TENWAYS C9 développant 250 W et un couple de 45 Nm. Associé à un capteur de couple, il propose une assistance progressive, adaptée aux redémarrages fréquents et aux pentes urbaines modérées.

La batterie intégrée de 504 Wh (36 V, 14 Ah) annonce jusqu’à 100 km d’autonomie selon les conditions d’usage. Ce positionnement permet d’envisager plusieurs jours de trajets sans recharge pour un usage standard.

Le contrôleur Vector Sine Wave contribue à une gestion fluide de la puissance. L’ensemble vise une expérience d’assistance naturelle, sans à-coups, jusqu’à la vitesse réglementaire de 25 km/h.

Transmission par courroie carbone et entretien réduit

TENWAYS privilégie une courroie carbone Gates CDN en remplacement d’une chaîne classique. Ce choix technique limite l’entretien, réduit les nuisances sonores et évite les projections de graisse. Une solution adaptée à un usage quotidien en tenue de ville.

Le pédalier Gates CDX complète cet ensemble. En configuration monovitesse, le vélo mise sur la simplicité mécanique, cohérente avec l’assistance électrique et l’usage urbain ciblé.

La tige de selle suspendue améliore le confort sur chaussée dégradée. Couplée à une fourche rigide en alliage, elle participe à filtrer les irrégularités sans complexifier la maintenance.

Connectivité Bluetooth et suivi de consommation via l’application TENWAYS

Le TENWAYS CGO Compact peut être associé à l’application mobile du constructeur via Bluetooth. Cette connexion permet d’accéder à différentes données d’utilisation : distance parcourue, historique des trajets, autonomie restante ou encore statistiques de conduite. L’utilisateur peut ainsi suivre la consommation énergétique de son vélo électrique et analyser ses habitudes de déplacement directement depuis son smartphone.

Cette dimension connectée s’inscrit dans l’approche globale de la marque, qui enrichit son catalogue avec des solutions intégrant à la fois performance mécanique et outils numériques. Pour un usage urbain quotidien, ce suivi apporte une meilleure visibilité sur l’autonomie réelle et la gestion de la batterie.

Modularité et capacité de charge pour les trajets utilitaires

Le porte-bagages arrière compatible MIK HD supporte jusqu’à 27 kg. Ce système facilite l’installation rapide de sacoches, paniers ou accessoires compatibles. La charge maximale autorisée du vélo atteint 145 kg.

Avec un poids net annoncé à 19,8 kg (22,1 kg équipé), le CGO Compact reste contenu pour un vélo électrique urbain doté d’une batterie de cette capacité. Une poignée de transport intégrée, des pédales pliantes et le système Byschulz Speedlifter Twist simplifient les manipulations.

Ce positionnement traduit la volonté de la marque d’élargir son catalogue vers des solutions réellement polyvalentes, adaptées aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux usages plus occasionnels.

Écran TFT couleur et sécurité intégrée

Le CGO Compact intègre un écran TFT couleur affichant les informations essentielles : vitesse, niveau d’assistance, autonomie restante. L’interface se veut lisible et intuitive.

Le passage de câbles interne renforce la sobriété visuelle tout en protégeant les composants. Les freins à disque hydrauliques TEKTRO assurent un freinage progressif et constant, adapté aux contraintes urbaines.

Le système d’éclairage intégré améliore la visibilité en conditions nocturnes ou par faible luminosité. L’ensemble confirme l’orientation fonctionnelle du modèle.

Récapitulatif technique

Moteur : TENWAYS C9, moyeu arrière, 250 W, 45 Nm

Contrôleur : Vector Sine Wave

Capteur : Capteur de couple

Batterie : 504 Wh (36 V, 14 Ah), Lithium-ion

Autonomie : Jusqu’à 100 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Cadre : Aluminium 6061

Transmission : Monovitesse, courroie carbone Gates CDN

Pédalier : Gates CDX

Freins : Disques hydrauliques TEKTRO

Roues : 20 pouces, jantes aluminium

Pneus : CST anti-crevaison 20’’

Poids net : 19,8 kg

Poids total : 22,1 kg

Charge maximale : 145 kg

Porte-bagages arrière : 27 kg max

Écran : TFT couleur

Couleur : Beige

Prix public conseillé : 1999 €

