Sexy Pot : un sextoy à la forme d’une plante qui se fera discret.

Avec Sexy Pot, la société Our Erotic Journey propose un sextoy de type “oeuf vibrant” discret qui se fait passer pour une fausse plante aux allures de plante de canabis.

Depuis plusieurs années, le marché du sextoy s’est émancipé auprès du public. Le jouet qui était souvent tabou ne l’est plus vraiment de nos jour. Et comme tout domaine, le sextoy a lui aussi évolué pour passer notamment en mode connecté. Our Erotic Journey continue de diversifier ses collections de sextoys avec le Sexy Pot, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à ses produits phares destinés aux adeptes du bien-être.

Un design novateur inspiré de la feuille de chanvre

Avec son design distinctif en forme de feuille de chanvre, le Sexy Pot se distingue des autres produits du marché. Ce design compact permet de le dissimuler facilement et de l’emporter partout. Conçu en silicone de qualité médicale, il offre une expérience de stimulation douce et agréable, à la hauteur des attentes les plus précises.

La marque étoffe ainsi son offre en proposant un produit qui allie esthétique et fonctionnalité. Lorsqu’il n’est pas utilisé il vient simplement se glisser sur son socle en forme de pot de fleur.

Sexy Pot, des vibrations adaptées à chaque envie

Le Sexy Pot propose une vaste gamme de vibrations pour répondre aux besoins variés de ses utilisateurs. Doté de 5 vitesses et de 7 modèles de vibrations, ce stimulateur permet de passer des trémulations douces aux pulsations profondes selon les envies du moment. Avec sa portabilité légère, il est facile à emporter pour des moments de plaisir n’importe où.

Des fonctionnalités pratiques pour une utilisation quotidienne

Le Sexy Pot se caractérise par sa conception étanche (évaluée IPX6), permettant une utilisation sans soucis, même dans des environnements humides. Avec ses 5 vitesses et 7 fonctions, il est également facile à manipuler, offrant une expérience intuitive et personnalisée.

Le sextoy est fourni avec une télécommande qui permettra de le piloter d’une main ou à distance par son partenaire. C’est cette télécommande en forme de feuille de chanvre qui permet de choisir les différentes manières de faire vibrer le sextoy.

Date de sortie et disponibilité

Le Sexy Pot est déjà disponible à l’achat au prix de 59,99 $.

Récapitulatif technique

Matériaux : Silicone de qualité médicale + ABS

: Silicone de qualité médicale + ABS Étanchéité : IPX6

: IPX6 Fréquence : 4 vitesses, 6 fonctions

: 4 vitesses, 6 fonctions Dimensions : 17,3 cm x 3,5 cm

: 17,3 cm x 3,5 cm Poids : 120 g

: 120 g Autonomie : Jusqu’à 2 heures d’utilisation continue

: Jusqu’à 2 heures d’utilisation continue Temps de charge : 1,5 heures

: 1,5 heures Type de charge : USB rechargeable

: USB rechargeable Bruit : < 50 dB

: < 50 dB Couleur : Vert

