Comment réduire sa facture d’électricité ?

Réduire sa facture d’électricité ! Selon l’Union Française de l’Électricité, la consommation électrique dans les foyers français a presque doublé et ne cesse d’augmenter depuis les trente dernières années. Et puisque le coût de l’électricité augmente de manière régulière, la facture d’électricité occupe désormais un poste de dépense très important pour les ménages.

Il convient donc de trouver une solution pour réduire notre consommation d’énergie au quotidien. Dans ce dossier, nous allons justement vous donner quelques conseils intéressants pour réduire votre consommation électrique. Nous allons également vous citer les avantages à utiliser les ampoules connectées ou les prises télécommandées par rapport aux ampoules classiques.

Détecter les appareils énergivores

Les appareils énergivores ne sont pas forcément les appareils qui sont branchés en permanence à vos prises électriques. Ce sont plutôt les appareils dont l’utilisation fait augmenter votre facture d’électricité. Selon les statistiques, plus de 25 % de la consommation énergétique est due aux vieux systèmes de chauffage.

Parmi les appareils les plus énergivores, nous pouvons également citer les gros électroménagers comme les vieux lave-linge et les vieux réfrigérateurs. Une fois que vous aurez détecté les appareils qui sont énergivores dans votre maison, il vous faut agir en optimisant par exemple leurs temps d’utilisation. Vous pourrez ainsi réduire votre facture d’électricité.

Système d’éclairage : évitez les ampoules halogènes

Utilisant la technologie des lampes à incandescence traditionnelles, les ampoules halogènes sont souvent très énergivores. D’ailleurs, pour une meilleure protection de la planète, l’utilisation des lampes de type halogène est interdite depuis 2018 en Europe. Certes, les lampes halogènes sont peu chères à l’achat. Cependant, elles peuvent faire augmenter votre facture d’électricité à long terme. Il est donc préférable de se trouver d’autres alternatives à l’ampoule halogène.

Utiliser des ampoules LED

Par rapport aux ampoules classiques, les modèles LED consomment beaucoup moins d’énergie. En effet, les lampes LED jusqu’à 10 fois moins d’énergie qu’une ampoule à incandescence. Cependant, elles éclairent aussi bien que les ampoules halogènes. En effet, une ampoule LED 8 watts éclaire aussi bien qu’une ampoule halogène classique de 100 watts.

Qui plus est, les ampoules LEDs ont une très longue durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures. À titre de comparaison, les ampoules classiques ont une durée de vie maximale de 1200 heures. Elles ont également l’avantage de chauffer très peu lorsqu’elles fonctionnent. Toutefois, ce type d’éclairage peut couter jusqu’à 4 fois plus cher qu’une ampoule classique.

Cependant, investir dans une lampe LED vous fera réaliser un gain considérable sur votre facture d’électricité. Autrement dit, les lampes LEDs sont beaucoup plus rentables à long terme. Par rapport à une vieille lampe halogène, une bonne lampe LED vous fera économiser 8 € par an en moyenne sur votre facture d’électricité.

Privilégier les ampoules connectées

Les ampoules connectées vous permettront de réaliser des économies d’énergie non négligeable. Pourvues d’un module Wi-Fi ou Bluetooth, elles sont contrôlables à distance depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Elles peuvent intégrer un bon nombre de capteurs comme des capteurs de mouvement et de présence.

Elles peuvent ainsi s’allumer lorsqu’une personne est en mouvement dans la pièce à éclairer et s’éteindre dans le cas contraire. Avec une ampoule connectée, il vous est possible de tout éteindre depuis votre canapé ou depuis de n’importe où. Il n’y aura donc plus de lampe allumée inutilement. Elles vous donnent la possibilité de suivre de façon plus détaillée votre consommation électrique.

Utiliser des prises intelligentes

Pour réduire votre consommation énergétique, il vous est aussi possible d’investir dans des prises intelligentes.

Les prises programmables

Intégrant une minuterie, ce type de prise est programmable. Vous pourrez choisir une heure pour laquelle elle devra s’allumer et une autre heure pour laquelle elle devra s’arrêter.

Les prises télécommandées

Très pratique, ce type de prise peut être contrôlé à distance grâce à sa télécommande. Elles vous permettront de réduire votre facture d’électricité.

Les prises connectées

Ce type de prise peut être contrôlé à distance via votre ordinateur ou appareil mobile. Les prises connectées vous donnent l’opportunité de couper votre courant électrique où que vous soyez.

Quelques modèles d’ampoules connectées

Lot de deux Ampoules connectées Innr E27

Avec leur design très vintage, ces ampoules connectées à culots E27 apporteront une touche de luxe à votre intérieur. Elles disposent d’une puissance de 4,2 W et éclairent aussi bien qu’une ampoule classique de 40 W. Très pratiques, ces ampoules peuvent être contrôlées à distance. Vous pourrez les piloter et les paramétrer avec votre smartphone via ZigBee.

Ampoule connectée Philips HW 9 W Filament B22

De classe énergétique A+, cette ampoule connectée de chez Philips ne consomme que 9W. Ce modèle à culot B22 possède une durée de vie jusqu’à 15 000 heures. Très pratique, cette ampoule à filament peut être contrôlée via votre smartphone et votre tablette avec le protocole ZigBee. Notons que cet appareil intelligent est compatible Google Assistant, Alexa et Siri.

Ampoule connectée Konyks Antalya Easy E27

Cette ampoule connectée de chez Konyks vous permettra d’illuminer votre maison tout en réalisant des économies d’énergie. Diffusant une lumière de couleur blanche, ce modèle à culot E27 ne consomme que 11W. Très pratique, cette ampoule LED peut être contrôlée via votre smartphone où que vous soyez. Elle vous permet de personnaliser l’ambiance lumineuse au sein de votre intérieur.