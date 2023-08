Pôle emploi, 10 millions de données en vente sur le Dark Web !

Mauvaise nouvelle pour Pôle emploi, suite à une attaque d’un de ses prestataires de services ce ne sont pas moins de 10 millions de données qui sont parties dans les mains des hackers. Des données disponibles sur le Dark Web.

Le 23 août 2023, une nouvelle alarmante a secoué la France : des informations sensibles provenant de près de 10 millions de comptes de demandeurs d’emploi sont en vente sur le Dark Web. Cette cyberattaque d’envergure expose les failles de sécurité au sein de Pôle emploi.

Pôle emploi, pas de panique tout va bien ?

SI dans un premier temps Pôle emploi avait annoncé que seuls les noms et prénoms, les statuts actuels ou anciens des demandeurs d’emploi ainsi que les numéros de sécurité sociale auraient été «susceptibles d’être divulgués», la réalité est tout autre.

De fait, certains experts se sont penchés sur le sujet et ont pu découvrir que les données volées contiennent prénoms, noms, âge, téléphones, e-mails, commune, code postal, numéros de sécurité sociale, expériences, permis de conduire. Et elles sont d’ores et déjà en vente sur le Dark Web. Selon certaines sources, elles seraient disponibles pour à peine un peu plus de 800€.

Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ?

Pour Cyril Polac, Directeur France NordVPN, :

Il va falloir que les utilisateurs restent prudents ! Avec toute ces données , les arnaques par hameçonnage par mail ou téléphone (phishing ou vishing) seront plus personnalisées et plus sophistiquées. Les escroqueries par hameçonnage sont en général malheureusement très efficaces, car les criminels utilisent généralement des éléments réels provenant d’informations privées.

Malheureusement une fois de plus, ce vol de données pose question sur les système de base de données d’états et des institutions qui deviennent désormais de plus en plus les cibles de hackers malveillants qui voient au travers du « Big Data », de nouvelles opportunités de gagner de l’argent ou d’arnaquer des personnes.

Dès lors on peut se poser aussi des questions sur certains projets comme le portefeuille d’identité numérique que veut mettre en place l’UE. Et le fait que toute nos données ont tendances à être de plus en plus présente sur des serveurs. Serveurs qui au final, on le voit, une fois de plus sont toujours susceptibles d’être la cible de pirates informatiques.