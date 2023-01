Petnow dévoile la première application d’identification au monde pour chiens et chats.

La société Petnow dévoile son application pour smartphone qui permet d’un simple scan de la truffe de votre chien ou de votre chat de le reconnaitre. La société annonce qu’il s’agit là de la première reconnaissance biométrique pour chien et chat.

Tous les propriétaires d’animaux domestiques tels que chien ou chat sont souvent aux petits soins pour leur animal de compagnie. Et pour être sûr de le ne pas le perdre, l’animal de compagnie est souvent muni d’un collier ou encore d’une puce d’identification. Ce qui en cas de « fugue » de l’animal permet de le retrouver si quelqu’un le trouve. Si le collier est un précieux atout, la puce intégrée dans la peau de l’animal permet aussi de retrouver l’animal domestique. Mais pour cela, il faut encore que la personne qui retrouve votre chien ou chat aille jusqu’au vétérinaire. Avec Petnow, ce n’est plus la peine.

Petnow app, une application qui reconnaitre votre chien ou votre chat.

Effectivement, la société Petnow basée à Séoul en Corée vient de rendre publique son application de reconnaissance biométrique pour chien et chat. L’application à installer sur un smartphone est totalement gratuite. Elle se base sur une technologie basée sur l’IA à l’aide d’empreintes nasales. La société annonce par ailleurs que son application de reconnaissance biométrique du chat offre une précision de 99 %.

Comment ça marche ?

Concrètement il suffit au propriétaire de l’animal d’installer l’application et de scanner le nez de son chat ou de son chien et ensuite de créer un profil. Ce profil sera encodé dans la base de données de l’entreprise de sorte qu’en cas de fugue ou de disparition, il suffira à la personne qui retrouve l’animal de le « scanner » et de voir si celui-ci a déjà un profil d’encodé.

Si c’est le cas, il suffira de prendre contact avec le propriétaire pour lui signaler que son chat ou son chien a été retrouvé.

Jusqu’à présent, la société a commencé à développer son business en Corée du Sud et à l’occasion du CES 2023, l’ouvre au marché américain. Les autres régions du monde devraient suivre.

La société Petnow espère notamment travailler en partenariat avec des refuges ou des organisations animales pour étendre le plus possible sa base de données. Mais l’entreprise compte bien aussi profiter du côté proactif des propriétaires d’animaux domestiques motivés qui scanneront leur animal de compagnie tout naturellement.