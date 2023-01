Sennheiser Conversation Clear Plus – la solution idéale pour des conversations impeccables ?

C’est en tout cas ce qu’annonce la marque avec ses tout nouveaux Sennheiser Conversation Clear Plus, des intra auriculaires qu’elle vient de dévoiler et qui exploite la technologie avancée de la puce Sonova.

Alors, bien sûr, il n’est plus nécessaire de vous présenter la marque Sennheiser, grand spécialiste dans le domaine des casques audio et des écouteurs audio filaire ou sans fil. Et si nous sommes habitués à voir chez le fabricant des produits de qualité, le constructeur de casques audio pourrait bien surprendre avec ces nouveaux écouteurs intra auriculaire.

A relire : Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless, on vous dit tout sur le casque ! Chez Sennheiser, le casque supra aural Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless arrive pour le mois d’aout. Ce casque devrait une fois de plus séduire les puristes de l’audio portable avec un casque de…

Sennheiser Conversation Clear Plus, bien plus que de simples écouteurs intra auriculaire.

En effet, ces écouteurs intra auriculaire pousse le concept encore un peu plus loin dans le monde de l’audio portable en exploitant la technologie de ses autres succursales dont notamment Sonova, société spécialisée dans les aides auditives.

Ainsi, en utilisant la technologie avancée de la puce Sonova, Sennheiser offre aux écouteurs Sennheiser Conversation Clear Plus une technologie qui permet d’améliorer les conversations et les appels. Et ce notamment grâce à̀ la fonctionnalité́ de détection automatique de scène de Sennheiser, qui analyse le niveau de bruit de l’environnement de l’utilisateur et adapte le niveau d’amélioration de la parole à son environnement.

En outre, les écouteurs sont également équipés d’une fonction Active Noise Cancellation qui élimine toutes les sources sonores qui n’ont pas lieu d’être présente dans la conversation.

« Sennheiser Conversation Clear Plus traduit le rythme de vie effréné́ de nos clients, permettant aux utilisateurs de suivre chaque conversation avec facilité, où qu’ils soient »,

déclare Daniel Holenstein, chef de produit senior chez Sennheiser.

Celui-ci souligne que

« Une étude indépendante a montré́ que 95 % des utilisateurs ont constaté́ une amélioration significative de la parole dans les situations bruyantes en utilisant le produit. »

À noter que Sennheiser a intégré plusieurs modes d’écoute comme les modes « Relax », « Communication » ou encore « Streaming ». La communication avec le smartphone se fait bien évidemment au travers d’une connexion Bluetooth.

Les écouteurs sont fournis avec un étui de rangement qui sert également de station de charge et qui offre 27 heures d’utilisation supplémentaires. Attention cependant, toutes ces technologies font grimper le prix de ces écouteurs.

Prix et Disponibilité.

Les Sennheiser Conversation Clear Plus sont disponibles en précommande actuellement et seront en vente le 20 janvier au prix de vente conseillé de 849 euros TTC.