Pantum CP2100/CM2100, nouvelles imprimantes laser couleur.

Avec ses Pantum CP2100/CM2100, la société Pantum profite du CES 2023 de Las Vegas pour présenter ses nouvelles imprimantes laser couleur connectées Bluetooth et Wi-Fi.

Dans le monde de l’impression grand public ou pour PME, le secteur de l’imprimante laser est souvent celui vers lequel les utilisateurs se tournent, car il est souvent le plus économique en « encre ».

Pantum CP2100/CM2100, connectée pour plus de facilité.

Ces deux nouvelles imprimantes laser sans fil font suite aux modèles CP1100/ CM1100 de la marque. Alors, ces deux nouveaux modèles de la marque Pantum se présentent sous la forme de deux gros cubes rectangulaires qui pourront siéger sur un bureau ou une armoire basse. Les deux modèles sont équipés de toner et de bacs de rangement pour feuille A4.

A relire : Imprimante Laser multifonction couleur chez Samsung. Le constructeur qui propose une vaste gamme de produits grand public annonce la sortie d’un multifonction laser dédié cette fois au professionnel avec sa CLX-3305W.

Pour ce qui est de l’impression, la marque annonce une impression couleur à grande vitesse de 20 pages par minute (ppm) pour du papier de format A4. La marque souligne que ces nouvelles imprimantes sont compatibles avec la plupart des systèmes d’exploitation comme Windows, mais aussi avec ChromeOS de Google Chromebook.

Pour plus de facilité de configuration et d’impression, les deux imprimantes Pantum CP2100/CM2100 sont équipées de Bluetooth et de Wi-Fi. La marque souligne à ce sujet que :

« Nous avons développé une installation du pilote en une seule étape, une configuration Bluetooth des réseaux sans fil prise en charge par le modèle Wi-Fi, des fonctions améliorées de correction des couleurs, d’équilibre des couleurs et de correction RVB ».

De quoi pouvoir installer facilement et en un tour de main l’imprimante dans une PME ou chez un particulier.

Prix et Disponibilité.

Le modèle monofonctionnel de la série CP2100 sera officiellement lancé sur le marché en février 2023, tandis que le modèle multifonctionnel CM2100 sera commercialisé en juin 2023.