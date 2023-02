Le constructeur allemand Mercedes vient de rendre disponible « MBUX Zero Layer » pour ses modèles Classe C et Classe S via une mise à jour sans fil. Offrant ainsi Plus de 20 fonctions supplémentaires.

Les voitures de nos jours de plus en plus connectées et de vrais ordinateurs ambulants. Et le CES de Las Vegas de cette année l’a encore démontré, les technologies sans fil pour les voitures sont de plus en plus présentes. Des voitures toujours plus bardées d’électronique, d’assistance à la conduite et de technologie. C’est le cas aussi chez Mercedes avec son système MBUX d‘infodivertissement. Cette fois la marque allemande complète sa gamme.

MBUX Zero Layer disponible sur Classe C et Classe S.

MBUX est le système d’info divertissement de la marque allemande. Un système qui fournir une multitude d’options et de services comme notamment l’interconnexion avec l’application Mercedes me qui permet de gérer certains aspects de votre berline allemande depuis votre smartphone.

Ce sont cette fois les propriétaires d’une Mercedes-Benz Classe C (série 206 ; période de construction en juin 2021) et Classe S (série 223 y compris Maybach ; période de construction de juin à novembre 2021) peuvent désormais utiliser la mise à jour over-the-air (OTA) pour installer la technologie « MBUX Zero Layer ».

A relire : Nouvelle Classe A, Mercedes la rend plus connectée ! Avec l’arrivée de la Nouvelle Classe A, le constructeur allemand renforce une fois de plus sa petite citadine qui hérite encore une fois des toutes dernières nouveautés Tech avec la dernière génération…

Plus de 20 fonctions supplémentaires sont automatiquement proposées.

Grâce à cette mise à jour, la fonction clé de l’EQS et de l’EQE est désormais disponible sur les Classe C et Classe S. On trouve notamment Plus de 20 fonctions supplémentaires. Le client retrouvera tout d’abord une interface utilisateur claire avec une grande vue de la carte et des boutons de sélection individuelle. En outre, grâce à l’IA, l’utilisateur verra certaines de ses fonctions les plus souvent utilisées directement accessibles.

« Un exemple : un conducteur appelle sa famille en rentrant du travail tous les soirs. Le véhicule enregistre automatiquement cette habitude et, à l’avenir, il proposera directement l’appel téléphonique à ce moment-là via un bouton de sélection dans le menu supérieur. Le conducteur peut bien sûr rejeter cette suggestion si nécessaire avec la fonction « Ne pas suggérer maintenant », ou la supprimer définitivement avec « Ne plus suggérer ». Le véhicule garde également en mémoire ces souhaits. »

: souligne Mercedes

Parmi ces nouvelles fonctions, et avec le MBUX Zero Layer, on retrouvera des fonctions comme un massage relaxant sur les longs trajets (via les sièges équipés à cet effet) ou encore la possibilité d’avoir un aperçu des différents objets connectés de la maison. Autant de fonctionnalités qui sont désormais disponibles gratuitement grâce à la mise à jour du système proposée par Mercedes.