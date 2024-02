ChatGPT s’invite dans le Tiguan troisième génération.

Le groupe Volkswagen annonce la sortie du Tiguan troisième génération, son SUV de tourisme. Ce nouveau venu en est déjà à sa troisième génération et intègre notamment la nouvelle version d’infodivertissement développé par le groupe Volkswagen, « MIB4 ».

Le groupe Volkswagen continue dans sa lancée et profite de la tendance des ventes de SUV pour renouveler sa gamme avec notamment son nouveau Tiguan troisième génération. Une nouvelle génération qui bien évidemment apporte son lot de nouveautés automobile, mais aussi en matière de technologie.

Comme vous le savez, chez Planet sans fil, notre spécialité ce n’est pas l’automobile en soir (moteur, frein…), mais davantage la partie tech. Il est donc logique que l’on vous parle d’abord de cette partie du nouveau Tiguan troisième génération.

Tiguan troisième génération, un cockpit de premier choix !

L’inauguration de la nouvelle génération du Volkswagen Tiguan troisième génération révèle une transformation complète et innovante, particulièrement à l’intérieur de ce SUV phare. Volkswagen introduit une refonte majeure avec son espace de pilotage futuriste, incorporant la technologie de pointe de la matrice d’infodivertissement modulaire de quatrième génération (MIB4), un jalon dans l’évolution de l’interface utilisateur automobile. Cette avancée offre une expérience utilisateur sans précédent, marquée par une connectivité avancée, une navigation intuitive et un design élégant.

A relire : Première mondiale au CES, Volkswagen intègre ChatGPT dans ses véhicules. Dans une ère où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, Volkswagen marque un tournant majeur avec l’intégration de ChatGPT dans ses véhicules, révélée lors de la prestigieuse Consumer Electronics Show (CES)….

Digital Cockpit, des écrans partout.

Au cœur de cette révolution, on trouve le Digital Cockpit réinventé, affichant des informations numériques sur un écran format tablette paysage anti-éblouissement, offrant une visibilité claire et directe des informations essentielles. Le système d’infodivertissement, avec son écran impressionnant de 12,9 pouces (optionnellement étendu à 15,0 pouces), introduit une interface utilisateur rénovée avec une navigation simplifiée et des graphiques hautes définitions. L’innovation continue avec le nouvel affichage tête haute, projetant les données cruciales directement sur le pare-brise, et le système de contrôle d’expérience de conduite multifonction, intégrant un écran LCD TFT pour une gestion intuitive des fonctionnalités du véhicule.

Intégration de ChatGPT.

Le Tiguan intègre également l’assistant vocal IDA, une percée en matière d’interaction homme-machine, permettant le contrôle des fonctions du véhicule et d’infodivertissement par commande vocale naturelle. IDA se distingue par sa capacité à répondre aux interrogations dans une multitude de domaines, s’appuyant sur des bases de données en ligne et fait novateur, sur l’intelligence artificielle ChatGPT pour une mise à jour future.

Cette réinvention du Tiguan symbolise l’engagement de Volkswagen envers l’innovation, la technologie avancée et le design intelligent, affirmant sa position de leader dans l’évolution du secteur automobile. Avec ces avancées, le Tiguan est non seulement prêt à répondre aux attentes actuelles, mais aussi à anticiper les tendances futures de la mobilité intelligente.