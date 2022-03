Epos EXPAND 40, une enceinte pour les travailleurs hybrides.

La marque Epos, division haut de gamme de Sennheiser, lance Epos EXPAND 40, un speakerphone Bluetooth® plug–and-play conçu pour les salles de réunion de petite à moyenne taille.

Epos avec cette nouvelle solution audio sans fil s’intéresse au segment des professionnels en proposant ni plus ni moins une enceinte de bureau qui est spécialement dédicacée aux salles de réunion.

Epos EXPAND 40, une enceinte pour réunion performante.

Avec cette enceinte, la marque entend proposer une solution la plus conviviale et performante possible lors des réunions. Pour ce faire, sa forme ronde permet de capter le son venant de toute la pièce. Pour autant, la série EXPAND 40 isole les voix grâce à trois micros à formation automatique de faisceaux.

L’enceinte est équipée de Bluetooth (via un Dongle) ou via USB C. L’enceinte Epos EXPAND 40 est pour ainsi dire Plug&Play et il sera aisé aux différentes personnes présentes de s’y connecter soit depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur portable.

En outre, Epos annonce que son enceinte propose également une fonction certifiée Microsoft Teams. Cette fonction permettra d’associer directement l’Epos EXPAND 40 avec Teams lors des réunions virtuelles.

Epos EXPAND 40, une solution pour professionnels ?

C’est en tout cas la volonté de la marque qui confirme sa stratégie au travers des déclarations de Theis Mørk, VP Product Management :

« Le lancement de la série EXPAND 40 est un cap supplémentaire logique pour EPOS. Nous continuons à répondre aux besoins en constante évolution des travailleurs tout en nous concentrant sur l’élimination des obstacles à la poursuite de collaborations efficaces en ligne. Ce faisant, nous ramenons de la joie dans le quotidien de nombreux professionnels », déclare Theis Mørk, VP Product Management.

Par ailleurs, de par sa forme ronde, l’enceinte est en mesure de capter les sons des différentes personnes où qu’elle soit assise sur la table. On notera également la présence de boutons de fonction directement intégrés sur l’enceinte. Des boutons comme la prise d’appel ou pour mettre fin à la conversation, un bouton qui permettra également de mettre l’enceinte en mute si jamais la présentation se fait par une tierce personne à distance.