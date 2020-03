Windows 10 : Your Phone App mise à jour !

Bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent avec leur smartphone et leur PC Windows 10. En effet, désormais l’application « Your Phone » Vs « Votre téléphone » en français évolue et vous propose désormais d’envoyer vos SMS depuis votre PC portable sous Windows 10.

Voilà désormais environ deux ans que l’application « Your Phone » Vs « Votre téléphone » en français est disponible pour Windows 10. Une application qui au départ ne donnait accès qu’à certains de vos fichiers.

Votre Téléphone, petite rétrospective !

Il y a environ deux ans, Microsoft proposait à ses utilisateurs détenteurs d’Android de pouvoir associer leur smartphone à leur PC sous Windows 10. De fait, le géant américain ayant loupé le coche du smartphone s’est retrouvé avec un sérieux désavantage face à Apple.

Effectivement, l’avantage des utilisateurs d’Apple, c’est qu’ils ont la possibilité de synchroniser tous leurs appareils entre eux : iMAC + MacBook + iPhone. Un écosystème qui fait que pour un utilisateur Apple multi périphérique, l’écosystème est le summum.

Pour les possesseurs de smartphones Android, la tâche est des plus complexe. En effet, il faut soit passer par des systèmes de Cloud type DropBox ou Google+ ou encore Gmail ou Office 365. On vous avait d’ailleurs présenté le logiciel MyPhone Explorer dans notre dossier : « Comment synchroniser son Windows et son smartphone Android via Wi-Fi ? »

Fort de ce constat, Microsoft devait réagir pour apporter une solution maison pour son système d’exploitation pour ordinateur. Ainsi est née l’application « Your Phone » Vs « Votre téléphone ».

« Your Phone » Vs « Votre téléphone », presque la solution ultime !

En effet, à la nouvelle version de Windows 10 qui devrait être disponible très prochainement (actuellement en bêta), Microsoft a également mis à jour son application. Désormais l’application propose encore plus de partage entre votre smartphone et votre PC et son Windows 10.

Effectivement, si vous installez l’application sur votre PC (disponible depuis le Microsoft Store) et sur votre smartphone (depuis le Google Play Store) vous aurez accès à votre smartphone.

Désormais, on seulement vous aurez accès à vos photos avec la possibilité de les copier directement dans votre Windows, mais pas seulement.

De fait, désormais, il est possible d’utiliser votre PC pour envoyer des SMS depuis votre smartphone ou répondre à un SMS reçu. Ce qu’il y a de bien, c’est que vous pourrez lire vos SMS directement dans la fenêtre de l’App sur votre ordinateur.

Autre fonction également, il vous sera possible de passer des appels en sélectionnant vos contacts depuis Windows 10. Il vous sera également possible d’avoir l’historique des appels.

Bref, au final, actuellement l’application vous donne accès à vos : Messages, Notifications, Photos et Appels.

La connexion entre les deux appareils se fait en Wi-Fi et en Bluetooth.