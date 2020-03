Dell Mobile Connect, mise à jour et nouvelles fonctions pour Android & iOS.

Le géant de l’informatique d’entreprise à la carte annonce une mise à jour de son système Dell Mobile Connect. Des nouvelles fonctions dédiées aux smartphones équipés d’Android & d’iOS.

Lancé en 2018 par le constructeur de PC portable et de PC de bureau, Dell Mobile Connect est en quelque sorte la version maison de ce que propose désormais Microsoft avec l’application « Votre téléphone ».

Plus d’un million de personnes ont utilisé l’application Dell Mobile Connect depuis son lancement en janvier 2018 pour échanger 150 millions d’appels téléphoniques et SMS.

nous affirme la marque.

Dell Mobile Connect, qu’est-ce qu’il fait de plus ?

Avec cette nouvelle mise à jour de l’application disponible sur le Microsoft Store, Dell étoffe les fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad. De fait, désormais il est possible pour les possesseurs d’un périphérique doté d’iOS d’effectuer des transferts de fichier entre leur smartphone et leur PC Dell. ET ce au travers d’une liaison sans fil entre les deux appareils. Fini de devoir brancher l’iPhone via un port USB sur le PC.

Autre fonctionnalité qui a été ajoutée aux utilisateurs iOS, la fonction mirroring. En effet, cette fonction qui était déjà disponible pour les appareils Android ne l’était pas encore pour les utilisateurs iOS.

Alors, autre amélioration cette fois à l’attention des utilisateurs Android, les MMS. Effectivement, désormais les smartphones Android bénéficient de nouvelles possibilités d’envoi et de réception de MMS (Android 6+).

Ces mises à jour sont compatibles avec les appareils Dell XPS, Inspiron, Vostro, Alienware. Et aussi avec les ordinateurs de la Série G achetés après janvier 2018.

Par ailleurs, sachez que cette application n’est disponible QUE pour les possesseurs de produit DELL. En effet, certains d’entre vous seraient tentés par tester l’application sur leur PC ? Sachez que vous aurez droit à un message de la part du Microsoft Store. Un message vous annonçant la « non-compatibilité » de votre ordinateur.

Notons au passage que désormais toutes ces fonctionnalités sont disponibles avec la nouvelle version de l’application « votre téléphone » de Microsoft. A l’exception du mirroring. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur « votre téléphone », on les invite à relire notre article sur le sujet : Windows 10 : Your Phone App mise à jour !

Une fonction mirroring qui serait bien pratique et qui serait similaire à ce que propose TeamViewer.

Ce type d’application développée par Microsoft et par DELL montre que la cohésion entre le smartphone et l’ordinateur est de plus en plus présente auprès des consommateurs qui ont besoin d’avoir toujours un œil sur leur téléphone tout en étant actif sur leur ordinateur.