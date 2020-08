SmegAR, quand votre cuisine rencontre la haute technologie.

L’entreprise italienne productrice d’appareils électroménagers SMeg qui propose dans son catalogue des électroménagers connectés annonce la sortie de son application pour smartphone SmegAR.

Alors, vous avez envie de refaire votre cuisine partiellement ou en totalité. Ou encore, votre frigidaire a rendu l’âme et vous souhaiteriez en mettre un plus design. Alors bonne nouvelle, l’entreprise italienne vous propose une application qui utilise la réalité augmentée pour vous donner un aperçu de ce que pourrait être votre cuisine.

Dis-moi chéri, tu aimes ce frigo ?

La marque italienne a décidé de mettre la technologie AR à son service pour permettre à ses futurs clients ou acheteurs de mieux se projeter. La nouvelle App SmegAR permet de placer virtuellement les appareils de cette marque de design italienne dans votre cuisine.

La marque par ailleurs déclare :

« En quelques secondes à peine, sélectionnez vos appareils Smeg favoris pour ensuite leur attribuer une place virtuelle dans votre habitation. Vous verrez de cette façon si cet électroménager tendance a vraiment sa place dans votre cuisine ».

Mais la marque va encore plus loin.

Effectivement, outre le fait d’afficher le produit dans votre environnement, il vous est possible de connaitre toutes les spécificités du produit. Ainsi que tous les détails.

A relire : Nouvel afficheur tactile sur les fours connectés SMEG « Dolce Stil Novo » et « Linéa ».

Cela va même jusqu’au prix conseillé du produit. Ainsi, avec l’application SmegAR, Smeg veut faire en sorte qu’il n’y ait plus aucune surprise pour son client. L’application possède d’ailleurs en stock pas moins de 237 produits Smeg.

Cependant, il ne sera pas possible d’acheter ou de commander un électroménager directement depuis l’application. De fait, il sera malgré tout nécessaire de passer chez un cuisiniste ou un revendeur de la marque pour passer commande.

Prix et disponibilité.

L’App SmegAR est disponible sur l’AppStore et sur le Google Play Store et fonctionne sur smartphone et tablette. Elle est totalement gratuite.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qoyvZf36zUA&feature=emb_logo