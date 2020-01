RoboVac G30 Edge, un nouvel aspirateur robot connecté.

La société Eufy, filiale d’Anker, annonce la sortie d’un nouvel aspirateur robot connecté capable d’être piloté depuis votre smartphone que vous soyez à la maison ou au bureau.

Alors, oui un aspirateur robot c’est hyper pratique ! Demandez à nos testeurs, qui ont eu l’occasion de tester les Deebot OZMO 920, iRobot Roomba® 980, NEATO Botvac D5 ou Deebot N79S. Tous vous le diront, ça change la vie et surtout ça fait gagner du temps pour garder une maison propre.

Ainsi, il est vrai que le marché progresse petit à petit et désormais de plus en plus de marques proposent de produits connectés et de bonne qualité. Donc, Eufy qui n’en est pas à son premier aspirateur connecté annonce à l’occasion du CES un nouvel aspirateur robot qui a pour référence RoboVac G30 Edge.

RoboVac G30 Edge, quoi de plus ?

Alors, parfois, on aime vous écrire de grands paragraphes pour vous parler d’un produit. Pour ce qui est du RoboVac G30 Edge, on va faire simple. On vous met tout simplement ses caractéristiques techniques fournies par la marque elle-même.

Caractéristiques technique :

Smart Dynamic Navigation + Optical Flow Sensor.

Real-Time Mapping & Smart Cleaning Report .

Max 2000 Pa Suction Power.

Recharge & Resume.

Wi-Fi Connected.

App & Voice Controls (Alexa & Google Assistant).

Dual-Hall Sensors & Boundary Strips.

E11 High-Performance Filter.

BoostIQ™ Technology.

100-Minute Runtime.

Boundary Strips.

Bon allez, pour les moins anglophones d’entre vous, on décortique un peu. Ainsi, le RoboVac G30 Edge est équipé d’un système de navigation intelligente et d’enregistrement de cartes, du Wi-Fi pour se connecter à votre smartphone pour laquelle la marque propose une App. En outre, il est compatible avec les assistants vocaux Alexa & Google Assistant.

Enfin, son prix est annoncé à 399$ et sa commercialisation devrait être prévue pour mars 2020.