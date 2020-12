LG InstaView, des réfrigérateurs nouvellement conçus au CES 2021.

LG InstaView, la gamme de réfrigérateurs connectés fait peau neuve à l’occasion du CES 2021 qui se fera totalement digital. De fait, la marque a d’ores et déjà annoncé qu’elle présentera de nouveaux modèles de son frigo américain connecté doté d’un écran tactile.

Bonne nouvelle donc pour tous ceux qui sont hyper high-tech et qui veulent une maison ultra connectée. Effectivement, la marque LG qui propose toute une gamme de petits et gros électros annonce pour le CES 2021, le lancement de nouveau modèle de ses réfrigérateurs connectés LG InstaView.

LG InstaView, toujours plus connecté et écologique.

Avec l’omni présence dans notre quotidien de notre smartphone, le téléphone est devenu bien plus qu’un téléphone. En effet, désormais, on peut le comparer à un couteau suisse aux multiples fonctions. Et parmi celles-ci, on trouve la fonction « télécommande domotique ».

En effet, bon nombre de constructeurs ont vu avec le WiFi, le Bluetooth et Internet, le smartphone comme un objet qui permet de piloter n’importe quel autre produit. Pour autant que celui-ci soit connecté.

Et si vous pouviez voir ce qu’il vous reste dans votre frigo depuis le supermarché ?

C’est ce que se proposent de faire les réfrigérateurs connectés LG InstaView. Grâce à une connexion via WiFi, et une application installée sur le téléphone, il est possible d’avoir accès à différents paramètres du LG InstaView.

Quoi de neuf pour cette nouvelle gamme ?

D’un point de vue esthétique tout d’abord. Le design des nouveaux modèles a été revu pour un design plus rectangulaire pour une intégration dans des meubles de cuisine plus homogène. En outre, les nouveaux modèles sont équipés d’un écran tactile plus grand qui permet encore et toujours d’avoir un aperçu de ce que vous avez dans le frigo sans devoir l’ouvrir. Un écran qui est 23% plus grand que les modèles précédents

LG annonce aussi une nouvelle technologie UVnano™ intégrée dans le distributeur d’eau pour réduire les bactéries. LG introduit également sur ces nouveaux modèles, une nouvelle technologie de reconnaissance vocale InstaView. Celle-ci aura pour objectif d’offrir plus de commodité en mode mains libres.

À noter que pour pouvoir bénéficier de la fonction assistant vocal, il faudra que le réfrigérateur connecté LG InstaView soit connecté au Wi-Fi et à l’application LG ThinQ.

Prix et disponibilité.

Aucun prix n’a encore été annoncé par le constructeur. Aucune information non plus concernant la date de sortie. Il faudra attendre l’ouverture du CES 2021 pour en savoir davantage.