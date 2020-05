Mio Cyclo Discover, un nouveau système de navigation pour vélo.

Mio annonce l’arrivée d’une nouvelle gamme de systèmes de navigation pour les passionnés de vélo : la série Mio Cyclo Discover. Une gamme qui tombe à un moment où de nombreux citadins suite au Covid-19 voient le vélo comme une bonne solution de substitution à la voiture.

Avec le confinement et l’absence de voiture, de plus en plus de gens ont pris conscience que la voiture en ville pouvait être utile, mais aussi problématique. Certains optent donc pour le vélo dans les grandes villes. Qu’il soit classique ou électrique, le vélo offre ses avantages.

Et pour suivre la mouvance, Mio, une marque appartenant à MiTAC Digital Technology Corporation, propose des solutions GPS adaptées au vélo.

La série Cyclo Discover, un GPS adapté au vélo.

En effet, avec sa nouvelle gamme de GPS pour vélo, la marque veut proposer une solution de guidage spécialement adaptée aux cyclistes.

Parmi ces fonctionnalités, on trouve les fonctions : Cloudservice MioShare, NeverMiss, Surprise Me et RouteYou et Komoot.

Avec MioShare, les « vélocipèdes » peuvent enregistrer leurs trajets effectués. Mais aussi les données de suivi de leur condition physique et l’historique de leurs itinéraires. De plus, ils peuvent également découvrir des sites intéressants en chemin.

Grâce à la nouvelle fonction NeverMiss (brevet en cours), les cyclistes peuvent planifier un tour à vélo ou un itinéraire de randonnée longue distance. Ils peuvent ajouter de nouveaux lieux, des commentaires et même un lien Web à l’itinéraire.

La fonction brevetée « Surprise Me » de Mio vous propose trois itinéraires différents, d’un point A à ce même point (le point de départ est le point d’arrivée) ou d’un point A à un point B. Les cyclistes ont ainsi de nouvelles idées de balade.

MIO Cyclo 200 GPS pour Vélos / Cyclistes en Europe Occidentale Navigation facile et conviviale

Cartes cycliste et routière préchargées. GPS Chipset: U-blox 7

Instructions croisement après croisement sur l’itinéraire à suivre

Fonctionnalité Surprise Me et Points d'intérêt pour cyclistes

Batterie rechargeable longue durée - Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Mio Cyclo Discover, partenaire RouteYou et Komoot.

La série Cyclo Discover a également intégré les services de planification d’itinéraire RouteYou et Komoot. Les données peuvent être transférées au système de navigation par synchronisation directe.

Du Bluetooth et du Wi-Fi pour rester connecté.

Par ailleurs, le Mio Cyclo Discover Plus s’offre le luxe de rester connecté au travers du Bluetooth (BLE) et en intégrant du Wi-Fi. Ce qui le permettra de le connecter à internet pour les mises à jour ou l’accès à certains services.

Les Cyclo Discover et Cyclo Discover Plus seront bientôt disponibles dans les magasins au prix de : Cyclo Discover 249 € – Cyclo Discover Plus 339 €.