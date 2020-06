B-Guest lance une application pour les hôtels !

Avec le Covid-19, une nouvelle ère hôtelière vient démarrer. Une période ou distanciation sociale et nouvelle règle sanitaires oblige les professionnels du segment à s’organiser. B-Guest qui proposait déjà ses services aux hôteliers annonce la création d’une application pour les clients.

Ne plus propose un buffet self-service, devoir nettoyer, désinfecter les chambres, les couloirs les poignées de portes… autant de nouvelles mesures qui apportent des contraintes aux hôtels, mais aussi aux clients.

Désormais avec l’application que propose B-Guest, les hôteliers comme les clients vont avoir la vie facile. En effet, cette application à installer sur un smartphone ou une tablette permettra aux clients de limiter les contacts avec le personnel et les infrastructures de l’hôtel.

B-Guest app, elle fait quoi ?

L’application a pour objectif de simplifier tout une série de service en rapport avec l’hôtel. Mieux, elle permettra au client d’introduire des demandes même s’il n’est pas dans sa chambre ou dans l’hôtel.

Ainsi, sur l’application on trouve les fonctions d’enregistrement en ligne, une clé mobile pour la porte, des informations sur la réservation et la facture. En outre, un système de chat est disponible pour communiquer directement avec le personnel d’étage ou la réception pour une demande plus particulière.

L’application qui est en connexion avec la plateforme en ligne de B-Guest permettra de mettre directement en relation les clients et l’hôtel. L’hôtel qui aura lui aussi souscrit un accès à la plateforme comme membre.

Avec le coronavirus et toutes les précautions sanitaires mises en place, ce genre d’application devrait très vite se répandre et répondre aux nouveaux besoins du secteur du tourisme. On a également vu par chez nous, des apps se développer pour le secteur de l’horeca. Des apps qui avec un simple QR code affichent sur le smartphone du client la carte des boissons ou des plats disponibles dans le restaurant.