AUTOMOWER HUSQVARNA : nouvelles fonctionnalités Alexa.

Le spécialiste du robot tondeuse HUSQVARNA annonce pour sa gamme AUTOMOWER HUSQVARNA de nouvelles fonctionnalités et une meilleure intégration avec Alexa d’Amazon.

HUSQVARNA fait partie des grands noms dans le domaine des outils de jardin. En outre, la marque s’est très vite engouffrée dans le segment des robots tondeuses connectés. Au point qu’aujourd’hui avec sa gamme AUTOMOWER, elle est devenue une référence.

AUTOMOWER HUSQVARNA, toujours plus connecté !

Ainsi, la marque annonce une nouvelle intégration plus en profondeur d’Alexa avec ses robots tondeuses. Concrètement, les utilisateurs pourront notamment demander à Alexa de définir le calendrier de tonte de l’AUTOMOWER, via l’application AUTOMOWER Connect.

Ils pourront également s’informer sur les zones de terrain que le robot est en train de tondre ou a déjà tondu, comment effectuer le changement des lames.

Évidemment, il est toujours possible de demander à Alexa pour effectuer certaines tâches classiques du genre : « Alexa, demande à l’Automower de démarrer ».

« Alexa travaille également de manière proactive et aide les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur expérience AUTOMOWER. En effet, Alexa pourra désormais faire des suggestions ou proposer de configurer des fonctionnalités telle que la Smart Weather Connection qui protège la pelouse en garant automatiquement la tondeuse à sa station de charge en cas de mauvais temps »

souligne Huskvarna.

Pour rappel, la marque propose une large gamme de robots tondeuse pour tout type de terrain que ce soit du terrain plat que du terrain plus pentu. La marque propose des produits comme les AUTOMOWER 405X ET 415X.

La marque propose également une compatibilité avec Google Home pour offrir aux utilisateurs le plus de possibilités possible en terme d’assistant. En effet c’est juin dernier que la marque annonçait que ses robots tondeuses étaient désormais intégrés à l’application Google Home. Ainsi, il est possible de piloter le robot tondeuse AUTOMOWER HUSQVARNA directement depuis l’application ou encore de lui dire : « Hé Google, tond la pelouse ».

Prix et Disponibilité.

Cette mise à jour de l’application et de l’intégration améliorée d’Alexa dans les robots tondeuses AUTOMOWER est totalement gratuite.