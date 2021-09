YouCare : le T-Shirt connecté 5G d’AccYouRate.

Avec YouCare, la société italienne AccYouRate est sur le point de commencer le développement d’un « t-shirt intelligent ». Un t-shirt intelligent et surtout connecté et doté de capteurs qui seront à même de fournir des informations sur la santé de son porteur.

Le marché des « wearable » est depuis quelques années maintenant en pleine expansion. Cela passe bien souvent par les montres connectées, mais cela ne s’arrête pas là ! Effectivement, on peut notamment penser à des produits comme les semelles connectées de DigitSole.

Avec YouCare, la société AccYouRate basée en Italie veut aller encore plus loin dans le segment des wearable.

YouCare, le T-Shirt connecté dédié à la santé !

La marque italienne avec ce nouveau produit veut repousser encore un peu plus les limites des wearables et de nos vêtements. Cette innovation, totalement made in Italy, est capable de détecter un grand nombre de paramètres bio-vitaux de l’individu et de les transmettre, de manière intelligente, grâce à la 5G.

« Le projet se concentre sur l’utilisation d’appareils textiles révolutionnaires comme le t-shirt sans composants métalliques et avec des capteurs naturellement « fixés » dans le tissu »

Nous confirme l’entreprise AccYouRate.

Ce T-shirt est équipé de capteurs qui seront à même de fournir toute une gamme d’information « corporelles ». Que ce soit dans les domaines de la télémédecine, du travail, du sport et du bien-être général.

Pour ce faire, le T-Shirt connecté YouCare est équipé de capteurs polymères imperceptibles « fixés » dans le tissu. Toutes les données enregistrées sont ensuite envoyées à une unité de contrôle miniaturisée qui enregistre les données, les convertit au format numérique, et les envoie grâce à la 5G.

Si les données peuvent être envoyées directement vers l’une ou l’autre plateforme de santé, l’entreprise souligne qu’il sera possible également d’envoyer les données directement vers un smartphone.

Pour ce qui est de la connectivité 5G, la firme annonce travailler en collaboration avec ZTE pour fournir la connexion sans fil mobile nécessaire. Le T-Shirt fait actuellement l’objet de test dans les locaux de l’entreprise à L’Aquila, dans la région des Abruzzes en Italie. ZTE effectuera des tests 5G à partir de cet automne.

Prix et Disponibilité.

Aucune information n’a encore été donnée par l’entreprise italienne concernant la date de commercialisation et le prix de ce T-Shirt connecté.