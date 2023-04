Cargenta OBD – contrôler et connectez votre voiture à votre téléphone.

Avec le boitier Cargenta OBD, connectez votre voiture à votre téléphone pour obtenir toute une série d’informations et notamment pour scanner et effacer les codes d’erreur.

De nos jours, toutes nos voitures sont de plus en plus équipées d’électronique. Des voitures que nous aimons avoir à l’œil. Cargenta propose un module OBD qui permet non seulement d’avoir un aperçu de l’état de votre voiture, mais aussi d’accéder à toute une série de fonctionnalités depuis votre téléphone, et ce même si vous n’êtes pas dans la voiture.

Cargenta OBD, un module OBD connecté à votre smartphone.

Bien souvent dans le monde de l’automobile et des accessoires voiture, on retrouve ces petits boitiers OBD qui une fois branché à la prise de votre voiture vous fournissent toutes les informations concernant votre véhicule.

Ce boitier-ci pousse encore le concept encore un peu plus loin. De fait, le boitier Cargenta OBD une fois connecté à votre prise OBD (présente depuis 1996 sur la plupart des voitures) vous permettra de recevoir des informations comme les pannes ou alertes de l’ordinateur de bord. Mais en plus il vous donnera des détails sur par exemple le pourcentage restant de votre batterie, le calcul de vitesse, votre consommation et le tout en temps réel sur votre smartphone.

Par ailleurs, le boitier est également doté d’un GPS et d’un système d’alerte en cas d’accident. De fait, le boitier communique avec votre smartphone et pas seulement en Bluetooth, mais en temps réel via une connexion mobile.

Parmi les autres fonctions, il fait également fonction de traceur GPS. De la sorte, il vous sera possible de retrouver votre véhicule en cas de vol ou pour savoir ou se trouve un membre de la famille qui aurait pris la voiture et qui ne rentre pas à l’heure prévue.

À cet effet, la société qui a développé Cargenta OBD propose une application à installer sur son smartphone. Il suffira de scanner le QR code présent sur le boitier pour établir une connexion entre le boitier et l’application et retrouver toutes ces fonctions directement sur le smartphone.

Prix et Disponibilité.

Le Cargenta OBD est proposé au prix de 179$ avec 1 an de connexion internet.