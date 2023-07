FREEDARE : le premier vélo électrique Smart Fat Tire au monde !

Avec FREEDARE, la jeune entreprise du même nom propose un tout nouveau vélo électrique. Mais pas n’importe lequel. La marque se vente en effet de proposer le premier vélo électrique Smart Fat Tire au monde offrant jusqu’à 150 km d’autonomie et connectés qui plus est.

Le marché du vélo explose depuis le Covid. Et notamment celui- du vélo électrique. Il faut dire que le vélo électrique, aussi connu sous le nom d’e-bike, allie puissance et écologie. Propulsé par un moteur électrique, il facilite les déplacements urbains en éliminant les montées ardues. Sa batterie rechargeable offre une autonomie appréciable.

Écologique et économique, il encourage un mode de transport respectueux de l’environnement tout en préservant notre forme physique.

FREEDARE, un vélo électrique d’un nouveau genre !

Alors, oui des vélos électriques connectés ce n’est pas nouveau. En effet, nous vous avons déjà parlé notamment du Tenways CGO600 Pro ou encore du nouvel Ago T. Mais la particularité de ce vélo c’est qu’il est composé de gros pneu spécialement prévu pour les randonnées dans le sable ou dans des terrains plus accidentés.

A relire : TENWAYS CGO600 Pro, un deux roues électrique et connecté. Avec son TENWAYS CGO600 Pro, la marque de vélo TENWAYS propose un vélo électrique ultra léger de 16Kg batterie comprise et pouvant atteindre une autonomie de 100 km. En prime il est…

Pour le reste, on retrouve un moteur sans balais Bafang de 750 W, d’un système d’engrenage Shimano à 7 vitesses et d’un cadre en aluminium 6061 résistant à la corrosion et aux antioxydants, qui peuvent conquérir la plupart des terrains.

La batterie quant à elle est une batterie Samsung de 20 Ah. Le constructeur annonce par ailleurs une autonomie de 150 km par charge pleine. La batterie amovible est incrustée dans le cadre de sorte qu’elle est discrète et se fond avec le design du vélo.

GPS et géolocalisation.

Afin de garantir la perte du vélo, le FREEDARE est équipé d’une puce Qualcomm et d’une puce GPS. Grâce à cette puce, vous pouvez consulter les enregistrements de localisation et contrôler le vélo à distance. S’il y a une situation inattendue pendant le verrouillage, FREEDARE vous alertera immédiatement. Vous serez averti par des appels téléphoniques, des SMS ou via l’APP que vous aurez installé sur votre smartphone. En cas de vol du vélo électrique FREEDARE, vous pouvez couper l’alimentation à distance et retrouver sa trace avec le code exclusif.

Prix et Disponibilité.

Le FREEDARE est actuellement disponible sur la plateforme de vente en ligne Indiegogo au prix de €1 267 EUR.