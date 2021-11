Réduire sa facture de chauffage grâce au thermostat connecté.

Durant les journées froides d’hiver, il est toujours préférable d’avoir un bon système de chauffage chez soi. Avec l’évolution incessante de la technologie, le monde du chauffage évolue également. De nos jours, vous pourrez désormais trouver sur le marché des thermostats connectés. Ce type de thermostat intelligent vous donne la possibilité de réduire la consommation énergétique de votre système de chauffage.

Thermostat connecté : la solution pour réduire sa facture de chauffage

Lorsque l’hiver approche, nous avons tous comme premier réflexe de trouver une solution pour chauffer nos maisons. Cependant, l’utilisation d’un système de chauffage rime souvent avec hausse de la facture d’électricité. Actuellement, il existe différentes possibilités pour bénéficier d’un confort thermique à la maison tout en réduisant la facture de chauffage.

Vous pourrez entre autres prendre une bonne chaudière, des radiateurs électriques, des vannes thermostatiques, etc. Vous pourrez aussi utiliser n’importe quel système de chauffage et faire baisser la température lorsque vous n’êtes pas à la maison. Cependant, l’un des meilleurs moyens de réduire sa facture énergétique est d’utiliser un thermostat connecté.

L’évolution des thermostats d’ambiance

Les thermostats d’ambiance ont pour principale fonction de déclencher et d’arrêter votre système de chauffage afin de bénéficier d’une température stable dans votre pièce. Ces types d’appareils ont beaucoup évolué depuis leur sortie. Au tout début, nous avons eu droit au thermostat classique filaire.

Ce type de thermostat se connecte avec votre système de chauffage via un fil. Pour l’installer, vous devrez faire appel à un électricien. Une fois installé, il est impossible de le déplacer. Nous avons eu par la suite les thermostats sans fil. Ce type de thermostat se connecte à votre système de chauffage sans fil. Vous pourrez donc l’utiliser sans devoir faire appel à un spécialiste.

Très pratiques, les thermostats sans fil peuvent être installés et déplacés dans n’importe quelle pièce de la maison. Depuis quelque temps, les thermostats connectés sont apparus sur le marché. Pourvu d’une connexion Wi-Fi ou Bluetooth, ce type d’appareil vous permet de gérer à distance la régulation de la température de votre chauffage via votre tablette ou smartphone.

Les avantages des thermostats connectés

Vous aurez effectivement plusieurs avantages à utiliser un thermostat connecté à la maison. Avant tout, c’est un appareil qui fonctionne par onde radio. Mais il existe tout de même quelques modèles qui ont besoin de fil pour fonctionner. Il vous donne la possibilité de suivre votre consommation énergétique, grâce à une application à installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Il vous permet également de chauffer chacune de vos pièces en fonction de la température désirée. Il est capable de s’adapter à votre mode de vie en augmentant le confort thermique au sein de votre habitation. En choisissant d’utiliser un thermostat connecté, vous aurez l’opportunité d’optimiser la consommation énergétique de votre système de chauffage et ainsi économiser de l’électricité.

Les thermostats du moment

Avec les nombreux modèles de thermostats connectés proposés sur le marché, il n’est pas toujours évident de trouver celui qui sera capable de répondre à nos besoins. Pour vous éviter de perdre du temps à chercher sur la toile, voici une liste non exhaustive des meilleurs thermostats connectés du moment.

Thermostat Connecté Tado°

Ce thermostat intelligent filaire vous permettra de piloter le système de chauffage central de votre maison à distance, grâce à l’application Tado°. Avec ses fonctionnalités intelligentes, il permet de réduire la consommation énergétique de votre chauffage et vous permettra ainsi d’économiser sur votre facture d’électricité.

Très innovant, il est capable de choisir la température parfaite pour chacune de vos pièces. Pourvu d’un capteur de présence, Tado° s’active uniquement lorsque vous êtes à la maison. Très pratique, ce thermostat connecté est compatible avec un grand nombre de systèmes de chauffage, même les chaudières à gaz, au fuel ou à condensation.

Aperçu Produit Prix Thermostat connecté TADO Intelligent sans fil -Kit demarrage V3+ 149,99€

Thermostat Connecté Netatmo

Pensé pour être utilisé avec une chaudière individuelle, ce thermostat intelligent vous permettra d’économiser de l’énergie tout en profitant d’un bon confort thermique à la maison. En effet, il vous donne la possibilité de planifier le fonctionnement de votre chauffage en fonction de vos besoins. Très innovant, il chauffe uniquement votre maison quand c’est nécessaire.

Ce thermostat connecté est compatible avec une multitude de modèles de chaudière (bois, électricité, gaz, etc.). Très pratique, Netatmo peut être contrôlé à distance sur votre tablette, ordinateur et smartphone. Grâce à sa compatibilité avec Alexa, Apple Homekit et Google Assistant, vous pourrez le piloter votre propre voix.

Aperçu Produit Prix Thermostat connecté NETATMO compatible fioul, gaz, bois 179,99€

Thermostat programmable Honeywell Home T6R

Ce thermostat intelligent de chez Honeywell vous permettra de bénéficier d’un excellent confort thermique au quotidien. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, il est capable de s’adapter à votre emploi du temps. Bien pensé, cet appareil peut se connecter à votre appareil mobile, grâce à l’application Honeywell Home.

Vous pourrez ainsi réguler facilement la température au sein de votre maison facilement où que vous soyez. Très innovant, cet appareil est également capable de savoir lorsque vous êtes absents à la maison et vous permet ainsi d’économiser de l’énergie. Notons que ce modèle est compatible avec la plupart des systèmes de chauffages, y compris les chauffages à eau, à gaz et au fuel.