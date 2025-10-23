Bon plan : La friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L à 129,99€ au lieu de 249€

Proposée aujourd’hui à 129,99€ au lieu de 249€, la Moulinex Easy Fry Dual XXL 11L s’impose comme une alternative crédible aux modèles concurrents bien plus chers. Ce bon plan remet sous les projecteurs une friteuse sans huile double bac qui vise l’efficacité et la capacité.

La marque française Moulinex, bien connue pour ses appareils de cuisine robustes et accessibles, étoffe ici sa gamme Easy Fry avec un modèle grand format. L’ambition est claire : s’adapter aux foyers nombreux ou aux utilisateurs exigeants, tout en conservant une interface simple et un design compact.

Une double cuve indépendante pour une cuisson synchronisée

La Easy Fry Dual XXL se distingue immédiatement par son système double tiroir, chacun doté d’une capacité de 5,5 L. Cette configuration permet de cuire simultanément deux plats différents à deux températures indépendantes, une option précieuse pour gagner du temps au quotidien.

La fonction Sync Finish vient renforcer cet atout : elle permet d’ajuster les temps de cuisson pour que les deux préparations soient prêtes exactement au même moment. Un algorithme embarqué synchronise ainsi les bacs automatiquement, sans action supplémentaire de l’utilisateur.

Une cuisson sans huile, mais avec maîtrise

La technologie Air Pulse signée Moulinex est à l’œuvre ici. Elle assure une cuisson homogène des aliments en projetant de l’air chaud à grande vitesse. Cette friteuse se positionne donc dans la tendance actuelle : une cuisson plus saine, sans ou avec très peu d’huile, tout en conservant des textures croustillantes.

Avec une plage de température allant de 80 à 200°C, l’appareil couvre une large variété de recettes, du simple légume grillé aux viandes rôties, en passant par les desserts et les snacks. La polyvalence est clairement au rendez-vous.

Une capacité XXL pensée pour les grandes tablées

Avec ses 11 litres de capacité totale, la friteuse sans huile Easy Fry Dual XXL se positionne parmi les modèles les plus spacieux du marché. Ce volume permet de préparer jusqu’à 8 portions en une seule cuisson, ce qui la rend adaptée aux familles nombreuses ou aux repas entre amis.

L’unité reste étonnamment compacte pour son volume. Le design vertical et la disposition côte à côte des tiroirs permettent un gain de place appréciable sur le plan de travail. Les poignées thermo-isolantes et le tiroir extractible facilitent la manipulation au quotidien.

Interface tactile intuitive et programmes automatiques

L’interface en façade adopte un panneau tactile avec affichage LED. Elle donne accès à 8 programmes préenregistrés : frites, poulet, poisson, pizza, viande, gâteaux, déshydratation, et rôtisserie. Chaque mode adapte automatiquement température et durée.

Il est également possible d’ajuster manuellement les paramètres de cuisson. Cette flexibilité conviendra autant aux novices qu’aux utilisateurs plus aguerris cherchant à affiner leurs préparations.

Un bon plan ponctuel à surveiller de près

Là où le modèle prend tout son intérêt, c’est sur le terrain du prix. Affichée habituellement à 249€, la friteuse est actuellement proposée à 129,99€ chez plusieurs revendeurs, soit une réduction de presque 50%. Une baisse significative qui s’explique sans doute par l’arrivée de nouveaux modèles ou des fins de stock.

Dans tous les cas, à ce tarif, la Moulinex Easy Fry Dual XXL devient une proposition solide pour ceux qui cherchent un appareil de cuisson sain, polyvalent et capacitaire, sans casser leur budget.

Récapitulatif technique