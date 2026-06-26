Prime Day : le robot tondeuse Dreame A1 Pro profite de près de 200 € de remise

Les Prime Day sont souvent l’occasion de réaliser de bonnes affaires sur les équipements pour la maison et le jardin. Cette année, le Dreame A1 Pro fait partie des offres à surveiller avec une remise d’environ 200 €. Ce robot tondeuse sans câble périphérique devient ainsi plus accessible pour les propriétaires souhaitant automatiser l’entretien de leur pelouse.

Dreame continue d’élargir son catalogue au-delà des aspirateurs robots. Le constructeur développe désormais une gamme dédiée au jardin connecté, en misant sur des solutions intelligentes et simples à installer.

Une installation sans câble périphérique

Le principal atout du Dreame A1 Pro est son fonctionnement sans câble périphérique. Contrairement aux robots tondeuses traditionnels, il n’est pas nécessaire d’enterrer un fil autour du terrain.

Grâce à sa technologie de cartographie LiDAR 3D OmniSense, le robot analyse le jardin, crée une carte précise et permet de définir facilement les différentes zones de tonte directement depuis l’application mobile.

Une navigation intelligente pour contourner les obstacles

Le Dreame A1 Pro utilise une détection 3D capable d’identifier les arbres, les massifs, le mobilier de jardin ou encore les jouets laissés sur la pelouse.

Cette technologie lui permet d’adapter automatiquement son itinéraire afin d’assurer une tonte régulière tout en évitant les obstacles. Son déplacement méthodique optimise également la couverture de la surface.

Jusqu’à 2 000 m² de surface de tonte

Conçu pour les jardins de taille moyenne à grande, le Dreame A1 Pro peut entretenir des surfaces allant jusqu’à 2 000 m².

Sa hauteur de coupe est réglable entre 30 et 70 mm, tandis que ses roues offrent une bonne motricité sur différents types de terrains. Lorsque la batterie devient faible, le robot retourne automatiquement à sa station avant de reprendre la tonte au bon endroit.

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Une application complète pour piloter la tonte

L’application Dreamehome permet de gérer l’ensemble des fonctionnalités du robot :

création de plusieurs zones de tonte ;

définition de zones interdites ;

programmation des horaires ;

lancement d’une tonte ciblée ;

suivi de l’avancement en temps réel.

Cette gestion centralisée simplifie l’entretien du jardin au quotidien.

Près de 200 € de remise pendant les Prime Day

À l’occasion des Prime Day, le Dreame A1 Pro bénéficie d’une réduction avoisinant les 200 €. Cette promotion le place parmi les robots tondeuses premium les plus attractifs de l’événement, avec un tarif inférieur à son prix habituel.

Ce qu’il faut retenir

Le Dreame A1 Pro est un robot tondeuse capable d’entretenir jusqu’à 2 000 m².

Son installation sans câble périphérique facilite grandement sa mise en service.

Sa navigation LiDAR 3D et sa détection intelligente des obstacles lui permettent d’assurer une tonte précise et autonome.

La remise proposée pendant les Prime Day en fait une offre intéressante pour les utilisateurs souhaitant s’équiper d’un modèle haut de gamme.

Positionnement sur le marché

Le Dreame A1 Pro se positionne sur le segment des robots tondeuses premium sans câble périphérique.

Face à des concurrents comme Mammotion, Husqvarna ou Ecovacs, il mise sur une installation simplifiée, une cartographie précise et une navigation intelligente. Cette offre s’adresse aux propriétaires recherchant un robot performant et facile à configurer.

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FAQ : Dreame A1 Pro

Quelle surface peut couvrir le Dreame A1 Pro ?

Le robot peut entretenir des jardins allant jusqu’à 2 000 m².

Le Dreame A1 Pro nécessite-t-il un câble périphérique ?

Non. Il fonctionne grâce à une cartographie LiDAR qui permet de délimiter virtuellement les zones de tonte.

Quelle est la hauteur de coupe ?

La hauteur de coupe est réglable entre 30 et 70 mm selon les besoins.

Le robot détecte-t-il les obstacles ?

Oui. Son système de détection 3D lui permet de contourner automatiquement les objets présents dans le jardin.

Quel est le prix pendant les Prime Day ?

La promotion affiche une remise d’environ 200 €, permettant de bénéficier d’un tarif nettement inférieur au prix habituel.

Récapitulatif technique