« Heater Perenio Joule », le nouveau chauffage connecté de Perenio.

La marque annonce la commercialisation de son tout nouveau « Heater Perenio Joule ». Un chauffage électrique connecté qui utilise l’infrarouge pour chauffer votre maison.

De nos jours, il y a plusieurs façons de chauffer une maison. Soit, via une maison passive, mais il faut y penser à la construction soit via des chauffages. De fait, soit via des chauffages classiques avec de l’eau et une chaudière et un circulateur et un thermostat soit via des chauffages électriques.

Qu’il s’agisse de l’un comme de l’autre, il passe désormais tous à la sauce connectée et sans fil. Ainsi, on vous a déjà présenté plusieurs thermostats connectés dans notre rubrique domotique.

L’entreprise technologique tchétchène Perenio IoT présente un nouveau produit sur le marché : un chauffe-eau infrarouge Joule intelligent et écologique. Un chauffage électrique donc qui fonctionne avec de l’infrarouge.

« Heater Perenio Joule », design et WiFi.

Avec ce nouveau chauffage, la marque souhaite proposer une autre vision du chauffage. Tout d’abord, un chauffage électrique que vous pourrez placer ou bon vous semble dans votre habitation. La marque a d’ailleurs tout spécialement travaillé sur le design de ce chauffage qui comme elle le montre sur son site peut servir d’objet de décoration.

En outre, ce chauffage utilise une technologie de chauffage brevetée à base de graphène pour un chauffage uniforme et écologique des pièces. La marque nous fournit d’ailleurs l’information suivante :

« Il assure un léger chauffage progressif de la pièce, permet de maintenir la température réglée, ne sèche pas l’air et ne brûle pas l’oxygène, maintenant ainsi l’équilibre naturel de l’humidité, et n’émet pas de substances nocives qui affectent le bien-être et la santé des personnes. ».

Puissance et contrôle depuis un smartphone.

Ce chauffage d’une puissance de 700 à 800W est doté de Wi-Fi. La société Perenio IoT propose à cet effet, une application pour smartphone qui permettra de piloter le chauffage à distance. Outre le fait de le piloter à distance, il sera également possible de planifier des plages horaires. Ou encore, d’avoir un aperçu global et journalier de la consommation électrique. Et aussi de la température ambiante de la pièce dans lequel le chauffage se trouve.

Par ailleurs, il sera possible de contrôler le chauffage par la vois grâce au support des assistants connectés.

Prix et disponibilité.

Le chauffage électrique connecté « Heater Perenio Joule » est proposé au prix de 149.00 €.

