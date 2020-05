Ondilo Ico, mise à jour de son application.

La bonne saison arrive pour les piscines. Ondilo en profite pour mettre à jour l’application destinée à son flotteur connecté Ondilo Ico. Une application qui fait peau neuve avec un nouveau design, mais pas seulement.

Alors que petit à petit nous sortons du confinement, les beaux jours arrivent également pour profite de sa piscine. Alors, oui vu le climat, pour certains elle a été remise en route déjà depuis un bon mois. Et qui dit piscine, dit bien sûr, entretien de l’eau.

Ondilo ICO, le flotteur connecté.

Souvenez-vous, nous vous avions parlé en 2016 de l’arrivée d’un flotteur connecté pour piscine sol ou hors-sol. Finis la nécessité de sortir des petites languettes. En effet, avec Ondilo et son flotteur connecté, il est désormais possible de connaitre la température de l’eau et le PH sans devoir mettre une main dans l’eau.

Depuis, la marque ne cesse de faire évoluer son produit, mais surtout son application. En effet, pour ce qui est du flotteur, il n’y a pour le moment pas vraiment lieu de changer quoi que ce soit.

Pour rappel, ce flotteur est équipé de Bluetooth et de Wi-Fi et est en mesure de vous donner toute une série de détails et de conseils concernant l’eau de votre piscine. Et cela, directement sur votre smartphone.

Nouvelle version de votre application ICO V3.0.

Avec cette nouvelle version, la marque Ondilo donne un coup de jeune d’un point de vue design à son application pour son flotteur Ondilo Ico. Mais, pas seulement. Ainsi, la compagnie annonce l’arrivée de nouvelles fonctionnalités et un accès simplifié aux données de votre piscine.

Voici ce qu’annonce la compagnie :

Indice de baignade / Water Index : d’un coup d’œil vérifiez l’indice de qualité de votre eau basée sur trois critères : la salubrité, l’équilibre et le confort de l’eau.

Écran d’accueil dual Mode : envie d’informations détaillées ou plutôt d’une vue synthétique ? Choisissez entre le mode Light ou le mode expert.

Multipool & spas : vous souhaitez partager les recommandations d’ICO à vos proches, votre expert piscine ou même à vos locataires saisonniers ? Découvrez la fonction multipool.

Bref, il semblerait que cette année, la compagnie ait décidé d’investir dans le développement pour offrir encore davantage à ses clients. Ou peut-être également pour en séduire des nouveaux.

Il faut dire que la marque doit faire face à un nouveau concurrent, EcO de la marque Iopool. Par ailleurs, avec les changements climatiques, l’été devient plus présent dans certaines régions de France, Belgique et Allemagne. De plus, les piscines hors sol deviennent de plus en plus abordables. Que ce soit des piscines en bois ou des piscines hors sol comme celle que propose Intex avec structure tubulaire.

La nouvelle version de l’application Ondilo Ico est disponible pour iOS sur l’Apple Store ainsi que sur Android sur le PlayStore.