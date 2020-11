Konyks dévoile la Camini Max.

La marque Konyks étoffe encore un peu plus sa gamme de produits connectés et domotique. Notamment, en dévoilant une nouvelle caméra d’intérieur au nom de Camini Max. Particularité de cette caméra, elle est dotée d’un mode « fermé ».

Alors, c’est vrai, ce n’est pas la première fois que l’on vous parle de cette marque. Et pour cause, Konyks est une jeune marque française appartenant à Apynov, fondée en 2016. La marque s’est spécialisée dans la domotique ou du moins les objets connectés dédiés à la maison.

On vous a d’ailleurs déjà présenté un test complet sur son Starter Kit et certains produits comme son interrupteur pour volet électrique ou ses prises connectées.

Camini Max, surveillez votre maison sans être surveillé.

Ainsi, cette fois c’est en effet avec une nouvelle caméra connectée que la marque revient vers nous. Une caméra motorisée qui est en outre dotée d’un lecteur de carte microSD. Alors, cette caméra est équipée de Wi-Fi et rendra possible la surveillance depuis votre smartphone. Pour ce qui est de son moteur, il permet de faire tourner la Camini Max sur 355°.

La caméra est équipée d’une fonction de détection de mouvement. Celle-ci s’enclenche dès qu’elle détecte un individu ou un mouvement atypique. En outre, elle est dotée d’une fonction de suivi qui suivra l’individu.

La caméra est également équipée d’une vision nocturne. Une fonction de plus en plus appréciée par les utilisateurs de caméra de surveillance. De plus, chaque détection enverra une alerte sur votre smartphone. Les enregistrements vidéo pourront être stockés dans le Cloud de la marque. Sinon, il est possible de les enregistrer sur la carte microSD de la caméra Camini Max.

Enfin, détail intéressant pour les plus équipés, la caméra Camini Max est également compatible avec Google Home et Alexa.

Discrétion et intimité !

Mais, la fonction qui séduira le plus sera très certainement, c’est qu’elle est dotée d’une fonction « mode vie privé ». Ce mode cache physiquement l’objectif de la caméra via un clapet qui vient se positionner devant le capteur. De la sorte, vous ne risquez pas d’être filmé à votre insu.

Une fonction qui devient de plus en plus présente sur les caméras d’intérieur et qui assure ainsi l’intimité des utilisateurs.

Prix et disponibilité.

La Camini Max est proposée au prix de 59.90€ et est d’ores et déjà commercialisée chez les partenaires de la marque.