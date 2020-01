Gimdow, une nouvelle serrure connectée sur IndieGogo.

La société Gimdow vient de nous faire savoir qu’elle avait démarré sa levée de fonds participative sur le site IndieGogo pour sa nouvelle serrure connectée du même nom. Ne serrure connectée simple et facile à mettre en place.

La domotique et les gadgets connectés pour la maison ne cessent de se développer et arrivent de plus en plus sur le marché. Porte de garage connectée, ampoule connectée, volet électrique connecté… tout passe à la sauce connectée.

Gimdow se lance aussi dans l’aventure et propose une nouvelle serrure connectée. Nouvelle, pas vraiment pour ce qui du concept. En effet, ce que propose Gimdow, c’est un concurrent direct à ce que Nuki propose déjà avec sa serrure connectée.

Pas besoin de remplacer votre serrure.

Effectivement, derrière Gimdow, on trouve un mécanisme de serrure électrique qui pourra se piloter depuis un smartphone. Comme pour Nuki, Gimdow propose une solution ou il ne sera pas nécessaire de démonter votre serrure de porte. En effet, il suffira juste de venir placer le boitier à hauteur de la clé pour que celle-ci soit actionnée par un moteur.

Ainsi, il sera possible de piloter le boitier depuis votre smartphone au travers d’une connexion Bluetooth. Le boitier est équipé de quatre piles AA qui annoncent une autonomie de 300 jours. Soit, presque un an à raison de dix utilisations par jour. À noter que le boitier connecté Gimdow est fourni avec un petit macaron digital qui permettra d’encoder un code pour déverrouiller la porte également. Une option bien sympa qui évitera d’utiliser son téléphone.

L’application quant à elle offre différentes possibilités. Ainsi, il sera possible de planifier des heures d’ouvertures et de fermetures. De même, il sera possible de fournir un code temporaire pour permettre par exemple à un livreur de rentrer déposer un colis. Ou encore de permettre à un locataire de passage d’accéder au logement.

Le dispositif est proposé actuellement à un prix de 79€ sur le site d’IndieGogo. Les premiers exemplaires seront livrés dès ce mois de janvier. Le but financier est en effet déjà atteint à raison de 182%.