Devolo annonce la sortie d’un nouveau pack de boitier CPL associant à la fois la dernière norme CPL et du MESH WiFi. Du CPL qui peut désormais atteindre des débits de 2.4Gbps.

Alors, a moins de ne pas suivre notre actualité, vous n’êtes pas sans savoir que Devolo est très certainement le leader dans le secteur de la technologie CPL. La marque allemande a su apporter de la stabilité dans le marché du CPL.

Cependant, si le CPL à ses avantages, la dernière partie de connexion nécessite encore et toujours un câble. C’est là qu’interviennent le WiFi et son aspect pratique. Fort de ce constat, Devolo a donc associé sa technologie CPL au WiFi. Et ce, pour offrir une solution de bout en bout au consommateur.

Devolo Magic 2 WiFi next, encore plus performant !

Ces nouveaux boitiers sont désormais équipés de WiFi intégrant une solution MU-MIMO (Multi-User MIMO). Cette technologie fournit une capacité de transmission optimale à plusieurs appareils simultanément. Par exemple, il est possible de streamer de nouvelles séries en 4K, tandis qu’une autre personne dans la pièce d’à côté joue à un jeu en ligne sur une tablette.

Une technologie que l’on retrouve depuis un moment déjà sur les gros routeurs Wi-Fi vendus par des marques comme Netgear, Asus ou encore TP-LINK.

Toujours dans le segment du WiFi, ces boitiers sont équipés de la technologie Mesh. Ainsi que de la fonction Access Point Steering. Cette fonction se connecte automatiquement au point d’accès WiFi le plus puissant à proximité.

Devolo nous confirme également :

En outre, les fonctions WiFi Mesh du nouveau devolo Magic 2 WiFi next sont complétées par des fonctions telles que « Fast roaming ». Mais aussi, « Band steering », « Airtime fairness » et « Config sync » (single SSID). Des fonctions dont les adaptateurs Magic WiFi sont également déjà équipés.

Pour ce qui est de la sécurité de votre réseau sans fil, ce nouveau jeu de boitiers CPL/Wi-Fi supporte le WPA3. Pour rappel, c’est la dernière norme de sécurité pour la clé encryptions.

Enfin, pour le reste on retrouve les mêmes fonctions que sur le reste de la gamme. Des fonctions, telles que l’application pour smartphone. Une application qui permet de gérer les différents points d’accès Wi-Fi à distance depuis son téléphone. Ou encore, le logiciel Devolo Cockpit qui permet d’avoir un aperçu sur les performances.