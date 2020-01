CES 2020 : Withings annonce ScanWatch.

La société française qui s’est spécialisée dans le développement d’objets connectés dédiés à la santé profite du CES 2020 pour présenter une nouvelle montre connectée, la ScanWatch. La première montre au monde qui détecte la fibrillation auriculaire et l’apnée du sommeil.

Withings c’est une belle et longue histoire française. En effet, au départ une start-up, l’entreprise a su faire croitre son capital. Et sa notoriété pour ensuite se retrouver chez Nokia. Mais l’aventure n’aura duré qu’un temps à la suite de quoi l’entreprise est redevenue maitre de son destin. Et de son créateur français.

ScanWatch, quand l’apnée du sommeil se mesure au poignet.

Avec cette nouvelle montre connectée, Withings propose une montre élégante sertie d’un verre saphir et à la batterie exceptionnelle de 30 jours combinée, à des capteurs ultras précis pour réaliser des mesures médicales.

Le plus de ce nouveau modèle ? Il est capable de détecter un ECG ou la détection de l’apnée du sommeil par oxymétrie. Une prouesse médicale qui attend encore d’ailleurs sa certification CE médicale.

Une fois de plus, la réflexion est partie d’un constat simple :

300000 Français sont touchés par la fibrillation auriculaire.

La fibrillation auriculaire est à l’origine de 1/3 des AVC en France.

L’apnée du sommeil touche 1 milliard d’adultes dans le monde, 1,5 million en France.

8 apnéiques sur 10 ne sont pas détectés.

Une personne souffrant d’apnée du sommeil a cinq fois plus de risques de développer une maladie coronarienne.

Désormais, il sera possible au porteur de montre de savoir si durant son sommeil, il arrête de respirer. Et cela, seulement en portant cette montre Withings ScanWatch. Cette fonction est rendue possible grâce au capteur SpO2 qui mesure le taux de saturation d’oxygène dans le sang au cours de la nuit.

ScanWatch, en attente de la validation CE médicale sera disponible en Europe au deuxième trimestre 2020, à partir de 249,95€ pour le modèle 38mm et 299,95€ pour le modèle 42mm. Elle sera proposée dans deux coloris: blanc ou noir.