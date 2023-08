Bon Plan du dimanche : 150€ de réduction sur le PC portable ASUS S1605PA-MB121W

Profitez d’une offre exceptionnelle : bénéficiez d’une réduction de 150€ sur le PC portable ASUS S1605PA-MB121W. Cet ordinateur portable polyvalent affiche un écran ultra étendu de 16 pouces, un processeur Intel Core i7 H avec 24 Go de RAM, et un SSD de 1 To. Ne manquez pas cette opportunité de performance à prix réduit.

Caractéristiques techniques :